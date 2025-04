Rusové zabíjeli v Zelenského rodném městě. Mezi mrtvými jsou i děti

Podle BBC jde o jeden z nejsmrtelnějších ruských útoků od začátku plnohodnotné invaze na konci února 2022. Na sociálních sítích se objevily záběry poškozené desetipatrové obytné budovy a obětí ležících venku na ulici. Šéf městské obranné správy Oleksandr Vilkul uvedl, že Rusové při útoku použili balistickou raketu.

"Ruská raketa zasáhla běžné město, přímo zasáhla ulici v oblasti s rezidenčními budovami. Předběžné zprávy naznačují, že šlo o balistickou raketu. Do této chvíle bylo potvrzeno 14 obětí, včetně šesti dětí," uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociální síti X, kde vyjádřil upřímnou soustrast rodinám obětí.

Na místě tragické události pokračují záchranné práce, poškozeno bylo celkem pět budov. Zelenskyj, který je rodákem ze zasaženého města, připomněl, že k ruským útokům dochází denně a každý den umírají lidé.

"Je tu jediný důvod, proč tohle pokračuje. Rusko nechce příměří a my to vidíme. Celý svět to vidí. Každá raketa, každý dronový útok dokazuje, že Rusko chce jen válku. A pouze tlak světa na Rusko, všechny snahy o posílení Ukrajiny, naší protivzdušné obrany a našich jednotek mohou určit, kdy válka skončí," napsal prezident.

"Spojené státy, Evropa a zbytek světa mají kapacitu donutit Rusko opustit teror a válku. Musí to být zajištěno, mír je potřeba," dodal Zelenskyj.