Konec byrokracie v EU? Brusel chce konkurovat USA, na stole jsou zásadní změny

Evropská komise tento týden zahájila konzultaci k revizi směrnic o posuzování fúzí. Ta podle očekávání vyvolala nadšení v průmyslových kruzích, ale zároveň znepokojení mezi organizacemi na ochranu spotřebitelů, které varují před oslabením kontrolních mechanismů a nárůstem tržních cen.

Změny, které by mohly být schváleny až koncem roku 2027, mají ambici přehodnotit, jak Komise vyvažuje dopad fúzí: méně důrazu na bezprostřední cenové dopady a více na dlouhodobou konkurenceschopnost, inovace a bezpečnost. Komise přitom otevřeně přiznává, že v sektorech jako je technologie či obrana je rozsah operací klíčový, a proto je konsolidace považována za žádoucí.

„Současný důraz na krátkodobé efekty a ceny se musí změnit směrem k celkovému pohledu,“ uvedl Gerwin Van Gerven, zkušený antimonopolní právník z bruselské kanceláře Linklaters.

Konzultace přichází v době, kdy Francie a Německo oživují své partnerství s cílem vytvořit evropské „průmyslové šampiony“. Ve společném článku pro francouzský deník Le Figaro prezidenti Emmanuel Macron a Friedrich Merz napsali: „Budeme pracovat na tom, aby v klíčových sektorech mohli vzniknout světoví evropští šampioni.“

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen již v září pověřila komisařku pro hospodářskou soutěž Teresu Riberu navržením „nového přístupu k soutěžní politice“, který více podpoří růst evropských firem na globálním trhu. Očekává se, že dopad transakcí na ekonomiku EU se tak stane jedním z hlavních kritérií při posuzování fúzí.

I přes očekávání změn se základní právní rámec nemění — a přepisování samotného nařízení o fúzích je považováno za politicky riskantní krok, který by mohl otevřít „Pandořinu skříňku“ požadavků jednotlivých členských států.

Největší naděje si vkládají zástupci sektoru telekomunikací. „Vítáme tuto konzultaci a nový politický důraz na inovace, odolnost a investice,“ uvedl Alessandro Gropelli ze sdružení Connect Europe. „Telekomunikace jsou kapitálově náročné odvětví a zoufale potřebujeme růstový impuls.“

Spotřebitelské organizace však bijí na poplach. „Komise nesmí oslabit kontrolu fúzí tak, aby to poškodilo spotřebitele,“ varovala Vanessa Turnerová z organizace BEUC. Podle ní se právě v oblasti telekomunikací vyskytuje silné lobbování stávajících hráčů, kteří volají po větší konsolidaci trhu bez jasných důkazů, že by to vedlo ke zvýšení investic do infrastruktury.

Obrana je další oblastí, která je pod drobnohledem. Komise zvažuje, jak přistupovat k případům, kde jsou členské státy obzvlášť citlivé na jakoukoli unijní ingerenci.

Ačkoli se některé hlasy v právnické komunitě snaží mírnit očekávání dramatických změn, vše nasvědčuje tomu, že Brusel směřuje k pružnějšímu výkladu stávajících pravidel. „Nečekáme zásadní obrat, ale určitý posun a větší flexibilitu,“ uvedla Alexandra Rogersová z právní kanceláře Norton Rose Fulbright. „A to by byl pozitivní vývoj.“