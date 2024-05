Putin bude v Kremlu minimálně dalších šest let. Je to oficiální

Putin složil přísahu v honosném, zlatem vykládaném Andrejevském sále v Kremlu, kde ho potleskem přivítali politici a další významní účastníci slavnostního ceremoniálu. Prezident během něj převzal symboly svého úřadu a pronesl krátký inaugurační projev.

Inaugurace se nezúčastnili diplomatičtí zástupci z několika západních zemí. Reprezentanta nevyslalo ani Česko. Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) o uplynulém víkendu potvrdil, že Černínský palác odvolal velvyslance z Ruska.

Úřadující prezident skládal přísahu již popáté. Poprvé se hlavou státu stal v roce 2000, o čtyři roky později obhájil mandát. Následně s ohledem na tehdy platnou ústavu ustoupil do pozice premiéra, aby se v roce 2012 vrátil do Kremlu, tentokrát již na šest let. Prezidentské volby od té doby vyhrál ještě dvakrát. V lednu 2021 navíc podepsal zákon, který mu v případě zájmu umožní setrvat v nejvyšší funkci až do roku 2036.

Putina volilo v březnových prezidenských volbách přes 87 procent voličů, přičemž volební komise evidovala 114 milionů oprávněných voličů. Volební účast se přehoupla přes 65 procent. Nezávislí pozorovatelé a odborníci označili ruské prezidentské volby jako nedemokratické, protože se do nich nezapojil žádný představitel opozice.

Putin je u moci téměř čtvrt století a v roce 2022 spustil nevyprovokovanou invazi na Ukrajinu. Tvrdil, že volby jsou hlasováním o "budoucnosti Ruska". Válku na Ukrajině vysvětluje jako boj proti rozpínavosti Západu, což nachází dobrou odezvu u mnoha Rusů.