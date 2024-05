Trans lidé už nebudou muset na operaci kvůli změně pohlaví, rozhodl Ústavní soud

Ústavní soud připustil, že současná úprava sleduje legitimní cíl, jímž je zajištění právní jistoty a stability. V nálezu však shledal, že zákonné požadavky chirurgické přeměny pohlavních orgánů a znemožnění reprodukční funkce jsou v přímém rozporu se základním právem trans lidí na ochranu tělesné integrity a osobní autonomie, protože porušují jejich lidskou důstojnost.

Na soud se obrátil člověk, úředně evidovaný jako žena, který usiluje o změnu pohlaví, ale nechce podstoupit chirurgický zákrok, takže u úřadů neuspěl. Z patnácti ústavních soudců uplatnili odlišné stanovisko v tomto případě pouze dva.

Autor podnětu dnešní rozhodnutí uvítal. Podle něj by mohlo být nadějí pro lidi, kteří si nejsou jisti, zdali chtějí kastraci podstoupit. Sám si už zhruba před deseti lety uvědomil, že na zákrok jít nechce, jenže podmínka zůstávala v platnosti, i když doufal, že by se to mohlo změnit.

"To se nestalo a mezitím na mapě Evropy postupně přibývaly země, které tuto podmínku odstraňovaly. Jít k soudu se mi nijak zvlášť nechtělo, ale byla to možnost jak ke změně přispět a dožít se jí. Je mi nepříjemné řešit neustále nějaké situace s doklady a muset se vyoutovat cizímu člověku třeba jen kvůli založení účtu v bance, protože ten člověk si buď všimne, že tam mám uvedeno žena nebo že mám v rodném čísle pětku, kterou tam mají přece ženy," podotkl.

Soud vyškrtl z občanského zákoníku větu, že "změna pohlaví člověka nastává chirurgickým zákrokem při současném znemožnění reprodukční funkce a přeměně pohlavních orgánů". V dalším zákoně to pak byla věta, podle které "změnou pohlaví transsexuálních pacientů se pro účely tohoto zákona rozumí provedení zdravotních výkonů, jejichž účelem je provedení změny pohlaví chirurgickým zákrokem při současném znemožnění reprodukční funkce".

Soudce zpravodaj Jaromír Jirsa v nálezu uvedl, že úlohou soudu je i katalyzovat demokratickou diskusi v situacích, kdy dosud neproběhla nebo kdy je dlouhodobě dysfunkční. "Právě to ÚS v nyní projednávané věci činí a dává zákonodárci dostatečný prostor více než jednoho roku, aby podmínky změny pohlaví v ČR upravil důstojným a ústavně souladným způsobem," dodal.

Soud vyzval politickou reprezentaci, aby s využitím dostupných vědeckých poznatků vyřešili citlivý společenský problém související se změnou pohlaví.