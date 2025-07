Počasí nenaplnilo předpoklady. Deště bylo méně, povodně už nehrozí

Hladík ve středu ráno uvedl, že odhady pro severní Moravu nenaplnily, protože spadla jen polovina předpokládaných srážek. "Díky tomu můžeme výstrahu na povodňový stav odvolat. Pršení, přeháňky nebo bouřky Moravu čekají celý týden, ale nemohou již způsobit povodňový stav," vysvětlil ministr na sociální síti X.

Podle výstrahy, která platila od úterý, mělo v Jeseníkách spadnout až 130 milimetrů srážek a v Beskydech dokonce až 180 milimetrů. Očekávaly se vzestupy hladin, především v povodí Olše hrozilo i ojedinělé překročení třetího povodňového stupně, zejména na menších tocích.

Česko je i nadále pod vlivem tlakové níže Gabriel, převládá zataženo. Od úterý do středečního rána se srážky vyskytly na celém území. "Úhrny se pohybují od 1 do 15 mm, lokálně napršelo i kolem 30 mm a v oblasti Jeseníku i přes 40 mm srážek. Nejvíce srážek naměřily stanice v oblasti Beskyd," informovali meteorologové z ČHMÚ. Například na Lysé hoře napršelo do čtvrté hodiny ráno kolem 50 milimetrů srážek.

"Tyto srážky zatím nemají povodňovou odezvu, což znamená, že dosud neregistrujeme žádné povodňové stupně. Na východě během dneška naprší do 25 mm, v Beskydech kolem 40 mm," dodal ústav.

Podle předpovědi se minimálně do konce týdne očekává velká oblačnost a deštivé počasí. Ranní teploty nebudou klesat pod 10 °C, ale odpolední maxima se udrží udržovat převážně pod letními 25 °C.