Oblíbená soutěž Pevnost Boyard se promění, přijde o jeden ze svých symbolů

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Oblíbená francouzská televizní soutěž Pevnost Boyard přijde v budoucnu o jeden ze svých symbolů. Zmizí z ní tygři, kteří hlídají poklad, informoval list Le Parisien. Natáčet bez těchto šelem chce ale produkční společnost až poté, co ty současné odejdou do "zvířecího důchodu". To by přitom mohlo trvat i 17 let.