Česko čeká nejkratší den v roce. Ve středu nastane zimní slunovrat a oficiálně začne zima

Ruskou invazi na Ukrajinu od začátku provází kaskáda ruských chyb, přičemž selhání jsou hlubší, než se dosud vědělo. V obsáhlém materiálu to uvádí americký list The New York Times (NYT), jenž na základě rozhovorů, dokumentů či tajných bojových plánů podrobně popisuje chyby, kterých se Moskva dopustila při vojenské agresi vůči sousední zemi. Rusko nikdy ve své historii neudělalo tak hloupá rozhodnutí, řekl deníku ruský generál v záloze Leonid Ivašov.