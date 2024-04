Letní počasí bude pořádně žhavé. Mohou padat teplotní rekordy, naznačují modely

Růst teplot během letních měsíců je patrný dlouhodobě, podle modelů by ani letošní rok neměl být výjimkou. Britský deník The Mirror poukazuje na to, že už od ledna jsou po světě zaznamenávány extrémy. V USA mají za sebou dosud nejteplejší zimu, přičemž počasí na severoamerickém kontinentu částečně ovlivňují ty samé okolnosti jako v Evropě.

Britští meteorologové z Met Office uvedli, že jejich modely předpokládají velká vedra ve Velké Británii i kontinentální Evropě, kam patří i Česká republika. Experti odhadují, že letní měsíce budou v průměru o dva stupně teplejší než dlouhodobý normál. Ve středoevropském regionu může být rozdíl teplot ve srovnání s normálem ještě vyšší.

Například web topky.sk uvedl, že na Slovensku očekává více tropických dní a překonávání teplotních rekordů. Možné jsou prý i letní dny s teplotami nad 40 °C. Taková vedra už mohou mít výrazný vliv na zdraví lidí, zejména starších osob a dětí.

Česko však momentálně prochází epizodou nebývale chladného počasí, která se blíží ke konci. Hydrometeorologický ústav očekává ještě dva mrazivé noci, o víkendu už ale teploty opět překročí dvacítku.

Meteorologové ve středu zmínili, že na grafu průběhu teploty ve výšce kolem 1500 metrů nad mořem už vidí postupný nárůst teploty až na hodnoty kolem 15 °C na začátku příštího týdne. "To bude odpovídat denním maximům v nížinách až kolem 25 °C," vysvětlili na síti X. "Jinými slovy, čeká nás s velkou pravděpodobností velmi teplé a stabilní počasí s minimem deště nebo přeháněk," dodali.