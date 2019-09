Bouře Humberto zesílila na hurikán. Úřad varuje před zpětnými mořskými proudy

Americké Národní středisko pro hurikány (NHC) uvedlo, že se hurikán Humberto nyní pohybuje severovýchodně rychlostí pět kilometrů za hodinu.

Úřad v souvislosti s bouří vydal varování před takzvanými zpětnými mořskými proudy, které jsou velkým rizikem pro plavce a které může hurikán přinést do oblasti severozápadních Baham i na jihovýchodní americké pobřeží od Floridy po Severní Karolínu.

#Humberto now a hurricane? The tropical cyclone appears to have opened it's eye. 👁️ pic.twitter.com/nIDyKJkBvB