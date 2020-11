Rekordní sezona hurikánů ještě nekončí. Vytvořila se 29. bouře, má jméno Theta

Podle amerického Národního centra pro hurikány (NHC) se bouře Theta utvořila zhruba 1600 kilometrů jihozápadně od Azorských ostrovů. Doprovází ji vítr o maximální rychlosti 85 kilometrů za hodinu.

Během následujících 12 až 24 hodin by měla Theta sílit a přesouvat se severovýchodním směrem.

