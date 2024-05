WHO: Nemocnicím na jihu Pásma Gazy zůstalo palivo jen na tři dny, doplnit jej nelze

Navzdory mezinárodní kritice izraelské tanky vstoupily v úterý do přeplněného města Rafah a zmocnily se blízkého průchodu do Egypta, ačkoli tudy dosud proudila humanitární pomoc na obléhané palestinské území.

"Uzavření hraničního přechodu nadále brání OSN dovážet palivo. Bez paliva se zastaví všechny humanitární operace. Uzavření hranic také brání dodávce humanitární pomoci do Gazy," uvedl generální ředitel WHO Tedros Adhanem Ghebreyesus na sociální síti X.

"Nemocnicím na jihu Gahu paliva, což znamená, že jejich služby se mohou brzy zastavit," dodal. Tedros uvedl, že Al-Najjar, jedna ze tří nemocnic v Rafahu, už nefunguje v důsledku pokračujících nepřátelských akcí v okolí a vojenské operace v Rafahu.

"V době, kdy křehké humanitární operace naléhavě vyžadují rozšíření, vojenská operace v Rafahu dále omezuje naši schopnost oslovit tisíce lidí, kteří žili v hrozných podmínkách bez adekvátní stravy, hygieny, zdravotnických služeb a bezpečnosti," řekl.

WHO má navíc připravený nouzový plán pro případ izraelské pozemní operace ve městě Rafah v Pásmu Gazy, ale přesto nebude možné zabránit výraznému zvýšení počtu obětí. Minulý týden to prohlásil zástupce WHO pro palestinská území Rik Peeperkorn, informuje agentura Reuters.

"Opravdu chci zdůraznit, že tento nouzový plán je pouze náplastí. V žádném případě nezabrání předpokládanému prudkému nárůstu počtu úmrtí a případů onemocnění, které přinese tato vojenská operace," prohlásil Peeperkorn na tiskové konferenci v Ženevě.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu opakovaně prohlásil, že ofenzíva proti městu Rafah se rozjede bez ohledu na to, zda palestinské hnutí Hamás přijme nebo nepřijme návrh příměří zprostředkovaný Spojenými státy a Egyptem.

Pozemní operace izraelské armády ve městě Rafah na jihu Pásma Gazy by byla "nevýslovnou katastrofou," prohlásil tento týden šéf Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) Martin Griffiths. Uvedla to agentura AFP.

"Nejjednodušší pravdou je, že pozemní operace ve městě Rafah nebude ničím menším, než nevýslovnou katastrofou. Proti tomu nepomůže žádný humanitární plán," prohlásil Griffiths poté, co izraelský premiér Benjamin Netanjahu přislíbil spuštění ofenzívy proti Rafahu. Do města se přitom uchýlilo přibližně 1,5 milionu Palestinců z jiných částí Pásma Gazy ohrožovaných boji.

"Svět už několik týdnů apeluje na zástupce Izraele, aby Rafah ušetřili, ale městu bezprostředně hrozí pozemní operace," prohlásil Griffiths. Její realizaci označil za katastrofický úder nejen pro civilní obyvatelstvo, ale také pro organizace usilující se doručovat humanitární pomoc.

Izrael podnikne invazi do města Rafah na jihu Pásma Gazy s cílem zničit prapory hnutí Hamás. V úterý to prohlásil Netanjahu s tím, že k tomuto kroku dojde bez ohledu na výsledek jednání dohody o příměří.

"Myšlenka, že zastavíme válku dříve, než dosáhneme všech jejích cílů, nepřichází v úvahu. Vstoupíme do Rafahu a zlikvidujeme tam prapory Hamasu - s dohodou nebo bez dohody, abychom dosáhli celkového vítězství," řekl Netanjahu během setkání s rodinami rukojmí zadržovaných v Pásmu Gazy.

Palestinský prezident Mahmúd Abbás minulou neděli vyjádřil přesvědčení, že Spojené státy jsou jedinou zemí, která má schopnost zamezit možné izraelské invazi do města Rafah na jihu Pásma Gazy. Informovala o tom agentura AFP.

Abbás charakterizoval potenciální izraelskou invazi do Rafahu jako "největší katastrofu v historii palestinského lidu".

"Apelujeme na Spojené státy americké, aby požádaly Izrael o zastavení operace v Rafahu, protože Amerika je jedinou zemí, která má schopnost zabránit Izraeli ve spáchání tohoto zločinu," prohlásil palestinský prezident na světovém ekonomickém summitu v saúdskoarabské metropoli Rijádu.

Saúdská Arábie sama na počátku summitu v neděli vyzvala k "stabilitě" v regionu a varovala před důsledky probíhající války mezi Izraelem a palestinským radikálním hnutím Hamás v kontextu globální ekonomiky.

Na summitu v Rijádu se setkají americký ministr zahraničí Antony Blinken, palestinští vůdci a vysocí představitelé dalších zemí, kteří se angažují v zprostředkování příměří mezi Izraelem a Hamásem, dodává AFP.

Ve městě Rafah na jihu palestinské enklávy nalezlo útočiště více než 1,5 milionu Palestinců po vypuknutí války v Pásmu Gazy. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu navzdory mezinárodní kritice trvá na tom, že Izrael musí vyslat pozemní síly do Rafahu, jelikož to je podle něj klíčové pro vítězství ve válce s palestinským hnutím Hamás.

Podle izraelských médií opustily město Rafah v Pásmu Gazy před blížící se izraelskou ofenzívou až statisíce lidí. Uvedla to agentura DPA.