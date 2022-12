Předpověď počasí na leden: Po Novém roce se má pozvolna ochlazovat

Soud v Libyi udělil trest smrti 17 bývalým členům teroristické organizace Islámský stát (IS), kteří se podíleli na zabití 53 lidí v západolibyjském městě Sabráta. Uvedl to dnes podle agentury AP nejvyšší státní zástupce v Tripolisu. Dalších 16 ozbrojenců poslal soud do vězení, dva z nich na doživotí.