Zimní počasí udeří vší silou. Hrozí sněhová kalamita i další nebezpečné jevy

Vlaky na tuzemské železnici začnou ode dneška jezdit podle nového jízdního řádu. Vedle změny času odjezdů většiny spojů bude nejvýraznější novinkou zrychlení vlaků na některých trasách, například z Prahy do Českých Budějovic nebo do Ostravy. Dopravci chystají i spuštění některých nových spojů. Vyplývá to z informací dopravců pro ČTK. S novým jízdním řádem zároveň někteří zdraží jízdenky, u ČD se ceny zvýší o 15 procent.