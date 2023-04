Anglie řeší zkrat pomezního. Loktem udeřil dotírajícího hráče Liverpoolu

Inkriminovaný moment se stal poté, co k pomeznímu sudímu Hatzidakisovi přiběhl zmíněný devětadvacetiletý obránce Robertson. Ten se podle dostupných záběrů snažil do muže s praporkem strčit, než to ale udělal, vystřelil loket čárového do jeho krku. Fotbalisté Liverpoolu, kteří si incidentu na hřišti všimli, si to hned namířili k hlavnímu sudímu Paulu Tierneymu, kterému na loket jeho kolegy upozorňovali. Tierney výtky nevyslyšel, naopak udělil žlutou kartu Robertsonovi. "Neviděl jsem, co se stalo. Ale slyšel jsem, že záběry prý hovoří samy za sebe,“ okomentoval incident po zápase kouč Liverpoolu Jürgen Klopp.

Čárový rozhodčí Hatzidakis teď má pozastavenou činnost nejméně do doby, kdy celý incident vyšetří anglická Fotbalová asociacíe. "Klidně to může znamenat konec jeho kariéry. Snažil jsem se najít nějakou omluvu a jediné, co mě napadlo, byl strach. Ale proč? Vždyť na stadionech je spousta členů bezpečnostní služby," nechal se slyšet pro televizi BBC bývalý rozhodčí Keith Hackett, který si celou situaci přemítal.

Další bývalý sudí Mark Clattenburg pak zase upozorňuje na to, že rozhodčí by v každém případě měli být profesionální a odpustit si jakoukoli podobnou reakci. "Hráči provokují a můžou sudího dohnat až na hranu, kdy jim to chce oplatit. To ale nikdy nesmíte. A určitě ne násilím," řekl konkrétně.

Takový Roy Keane, dlouholetý nositel kapitánské pásky v Manchesteru United, má však pro jednání Hatzidakise pochopení. "Robertsona sleduji už dlouho a je to pěkný uplakánek. Navíc na rozhodčího sáhnul jako první. Myslím, že by se měl víc starat o to, jak brání," nebral si servítky vůči liverpoolskému obránci.