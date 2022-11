České Budějovice od jarní části povede s největší pravděpodobností trenérské duo Zápotočný-Nikl

Připomeňme, že českobudějovické Dynamo je bez hlavního kouče od konce října. Nyní ho tedy vedou Lerch s Kladrubským, ale od jara podle všeho mužstvo převezme jiná dvojice. Sám Tomáš Zápotočný přiznal po pátečním zápase Příbrami s Chrudimí (1:1), že nabídku spolu se svým rovnocenným kolegou Markem Niklem dostal.

"Nabídka přišla, ještě to není úplně hotové. Srdce nám to drásá, nechceme odcházet z klubu, od hráčů, nechceme rozbít realizační tým. Spoustu lidí nepochopí, proč utíkáme z prvního místa. Nebylo by fér odkrývat, jaké všechny jsou za tím důvody, za sebe ale můžu říct, že pro mě je to další obrovská výzva," uvedl konkrétně.

"Jsme domluvení, že to bude nadále stejné jako v Příbrami. Tam to fungovalo, tak proč v tom nepokračovat," doplnil ho následně Nikl, pro kterého to bude, stejně jako pro Zápotočného, ligová premiéra v roli kouče.