Turbulence v české fotbalové lize. Po víkendu přišly změny na lavičkách Pardubic a Slovácka

"Vzhledem k výsledkům týmu po odehrání 12 kol se vedení rozhodlo ke změnám v realizačním týmu. Uvědomujeme si, že všichni udělali maximum pro to, aby stávající sezona byla mnohem lepší. Bohužel výsledky jsou takové, jaké jsou. Proto jsme se rozhodli, že je potřeba udělat změnu. Vážíme si práce všech, se kterými jsme ukončili spolupráci. Zejména pak práce sportovního manažera Martina Shejbala, který byl v našem klubu od jeho vzniku. Bylo to pro nás nejtěžší rozhodnutí, ale je potřeba udělat změnu i ve sportovním úseku. Nový realizační tým bude představen na úterním tréninku," uvedl ve svém prohlášení k učiněným krokům v klubu pardubický sportovní ředitel Vít Zavřel.

Jiří Saňák převzal Pardubice před tímto ligovým ročníkem od Radoslava Kováče, který odešel do Liberce. Protože se ale Východočechům nevydařil vstup do sezony a to tak, že se po dvanácti ligových nachází na předposledním místě, přičemž za nimi už jsou jen beznadějně poslední České Budějovice. Na ty mají aktuálně náskok šesti bodů. Porážka s Ostravou byla vyvrcholením nevydařených výkonů, kdy v posledních šesti duelech pětkrát Pardubice prohrály, z toho čtyřikrát v řadě, a jednou remizovaly.

Po prodlouženém posledním říjnovém víkendu bylo zveřejněno jméno nástupce Jiřího Saňáka. Stal se jím dosavadní trenér druholigové rezervy pražské Slavie David Střihavka. Tento jednačtyřicetiletý kouč, který během své hráčské kariéry oblékal dresy Sparty, Slavie, Plzně a Žilin, přichází do Pardubic jako úspěšný lodivod slávistického „béčka“, se kterým se mu povedlo minulou sezonu postoupit do druhé ligy. "Je za nimi vidět práce, která je velmi dobrá a kvalitní. Víme, že rádi pracují s mladými hráči, a my mladý kádr máme. Čeká nás velký kus práce. V tuto chvíli máme sedm bodů, pro nás je jasná priorita v Pardubicích nejvyšší soutěž udržet. Tímto bych chtěl poděkovat celému vedení SK Slavia Praha, že došlo k rychlé dohodě k uvolnění trenérů z B-týmu. Moc dobře si uvědomujeme, že je to pro celý klub velký zásah," uvedl k příchodu Davida Střihavky sportovní ředitel Východočechů Zavřel.

Samotný Střihavka, který jako fotbalista taktéž reprezentoval v mládežnických reprezentacích, přiblížil svou vizi, jak chce na východě Čech pracovat. "Přicházíme do Pardubic s tím, že chceme přinést určité věci, které jsme mezi sebou měli nastavené v našem předchozím působišti. Opíráme se o poctivou a tvrdou práci. Naším cílem je, aby tým předváděl co nejlepší fotbal, který bude přinášet ovoce v podobě výsledků," uvedl a pokračoval: "Jsme ve složitější situaci, jelikož jsme si tým nemohli připravit. O to větší výzva to pro nás je. Víme, že tým pracoval velice dobře, jen měl smůlu a některé zápasy nedotáhl do konce."

Střihavka věří, že působení v Pardubicích bude znamenat získání trenérských zkušeností. "Je to pro nás neskutečná zkušenost. Ještě včera jsme se loučili s klukama ve Slavii a dnes už jsme tady. Je to velký skok, ale zároveň i výzva. Mám rád překonávání překážek, proto se na to moc těším a věřím, že to společně zvládneme," nechal se slyšet.

Na Slovácku končí West, prozatímně tam klub povede asistent Palinek

I uherskohradišťský klub sáhl ke konci trenéra a to trenéra Romana Westa. Tento třiačtyřicetiletý stratég, který přišel na lavičku tamního A-týmu po Martinu Svědíkovi před touto sezonou a který před tím v klubu vedl dorostence, které zachránil v jejich soutěži, nasbíral se svými svěřenci za 12 ligových kol 16 bodů a nacházel se s nimi aktuálně na desátém místě.

"Věřili jsme, že toto spojení bude fungovat a že tým se podaří výsledkově i herně zvednout. Nicméně v tuto chvíli cítíme, že situace není optimální, a proto jsme se rozhodli Romana Westa odvolat. Do doby, než bude pozice hlavního trenéra obsazena, povede tým asistent Jan Palinek," uvedl k tomu klubový ředitel Petr Pojezný.

West měl před sebou těžký úkol. Navázat na úspěšná léta jeho předchůdce Svědíka, který dovedl klub kjeho maximu a to dvěma čtvrtým místům a loni pak k šestému místu. Kromě toho během Svědíkovy éry Slovácko vyhrálo domácí pohár a hrálo skupinu Konferenční ligy.