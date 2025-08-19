Medveděv se vysmívá podlézání Evropanů v Bílém domě. Zelenského označil za klauna

Bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv neudržel jazyk za zuby ani po pondělních jednáních v Bílém domě, kde americký prezident Donald Trump přivítal ukrajinského protějška Volodymyra Zelenského a několik evropských lídrů. Medveděv se opřel především do nich.
"Protiruská koalice ochotných nedokázala přehrát amerického prezidenta na jeho hřišti. Evropa mu poděkovala a podlézala mu," napsal Medveděv, který je v současnosti místopředsedou Rady bezpečnosti Ruské federace, v anglicky psaném příspěvku na sociální síti X.
Někdejší šéf Kremlu se ve svém krátkém komentáři věnoval i ukrajinskému prezidentovi Zelenskému. "Otázkou je, jakou písničku bude kyjevský klaun hrát ohledně (bezpečnostních) garancí a územních otázek u sebe doma, až si zase navlékne zelenou vojenskou uniformu," poznamenal.
Bezpečnostní záruky pro Ukrajinu, možnost summitu Zelenskyj–Putin a diplomatická přítomnost Evropy u klíčových jednání – to byly hlavní body pondělních jednání v Bílém domě, které se účastnili americký prezident Donald Trump, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a evropští lídři.
Zelenskyj po rozhovorech připustil, že je připraven setkat se s Putinem v jakékoli formě, tedy nebude klást podmínky k tomu, aby setkání vůbec mohlo proběhnout. Trump se Zelenským během večera společně stáli u mapy Ukrajiny vystavené v Oválné pracovně. „Diskutoval jsem o procentuálním podílu na mapě, protože tento podíl velmi dobře znám,“ řekl Zelenskyj.
Podle informací německého deníku Bild vstal Trump kolem 23. hodiny středoevropského času od stolu a odešel telefonovat ruskému prezidentovi Putinovi. Podrobnosti telefonátu nebyly v danou chvíli známy, nicméně americký prezident už předem avizoval, že po skončení jednání plánuje hovor s ruským prezidentem. Informaci později potvrdil nejmenovaný evropský diplomat, který se jednání účastnil. Podle něj se Trump po hovoru s Putinem vrátil ke stolu a pokračoval v diskusi s evropskými lídry.
Bezpečnostní expert Josef Kraus z brněnské Masarykovy univerzity exkluzivně pro EuroZprávy.cz zhodnotil páteční schůzku mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a ruským vůdcem Vladimirem Putinem na Aljašce. Putin se podle něj díky tomu stal znovu nepostradatelným účastníkem jednání. „Diktuje si podmínky, americký prezident nyní hází odpovědnost za další krok na Ukrajince,“ popisuje Kraus.
Zdroj: Jakub Jurek