Medveděv opět vyhrožuje Evropě. Nelíbí se mu plán financovat ruskými penězi Ukrajinu

16. září 2025 8:28

Dmitrij Medveděv
Dmitrij Medveděv Foto: Kremlin.ru

Bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv pohrozil, že Rusko podnikne právní kroky proti Evropské unii a jejím členským státům, pokud využijí zmrazený ruský majetek k financování půjčky pro Ukrajinu. 

Medveděv, který v současnosti zastává pozici místopředsedy Ruské bezpečnostní rady, reagoval na zprávu serveru Politico, která informovala o záměru Evropské komise. „Pokud se to stane, Rusko bude pronásledovat státy EU, stejně jako euro-degeneráty z Bruselu a jednotlivé země EU, kteří se pokusí zabavit náš majetek, až do konce věků," napsal na sociální síti Telegram.

Medveděvova výhrůžka míří na plán, který Evropská komise představila náměstkům ministrů financí. Podle něj by se ruské peníze, které se hromadí na účtu v Evropské centrální bance, mohly použít jako zástava pro velkou půjčku určenou pro Kyjev.

Peníze pocházejí ze zmrazeného ruského majetku v hodnotě téměř 200 miliard eur, který drží bruselská finanční instituce Euroclear. Komise uvažuje o směně těchto peněz za krátkodobé eurobondy, což by se vyhnulo přímému zabavení majetku, které by mohlo vést k mezinárodním soudním sporům a vytvořit nepříjemný precedens.

Půjčka nazvaná „Reparační půjčka" by měla Ukrajině pomoci s válečným úsilím proti Moskvě. Prezidentka Komise Ursula von der Leyenová uvedla, že Ukrajina by půjčku musela splatit pouze v případě, že Rusko zaplatí reparace.

Medveděv však s takovým plánem nesouhlasí a slíbil, že se bude bránit „všemi možnými způsoby" u všech mezinárodních a národních soudů, a v některých případech i mimosoudně. Medveděvovo prohlášení je jedno z několika, které zazněly v souvislosti s diskuzí o využití ruských zmrazených aktiv. 

