Popírání, hněv a přetrvávající požadavky. Moskva reaguje na americké sankce

Spojené státy uvalily sankce na klíčové ruské ropné giganty, což vyvolalo v Moskvě smršť emocí a rozporuplných reakcí. Prezident Donald Trump tak poprvé přímo zasáhl velké energetické společnosti Rosněfť a Lukoil, což je významný obrat. Reakce spojenců Vladimira Putina se pohybovaly od popírání dopadu přes hněv až po připomínání údajně dojednaných ekonomických dohod.
Mluvčí ministerstva zahraničí Marija Zacharovová sankce bagatelizovala. Uvedla, že Rusko nebude čelit „žádným zvláštním potížím“, a vyhnula se zmínce o Trumpovi. Podle ní země „vyvinula silnou imunitu vůči západním omezením“ a bude pokračovat v rozvoji svého hospodářského potenciálu, včetně energetiky.
Opačný, ale typický postoj zaujal bývalý prezident Dmitrij Medveděv. Ten na Telegramu ostře kritizoval Bílý dům, že se „nyní zapojil do války proti Rusku“. Medveděv uvedl, že sankce představují „akt války proti Rusku“ a že se Trump „plně solidarizuje s bláznivou Evropou“.
Zacharovová nicméně naznačila, že Rusko je nadále otevřené komunikaci s americkým ministerstvem zahraničí. Cílem je realizovat dohody, které byly údajně sjednány během telefonického rozhovoru mezi Putinem a Trumpem 16. října.
Po tomto hovoru Trump oznámil, že se oba prezidenti dohodli na uspořádání mírového summitu v Budapešti. USA měly v plánu tlačit na příměří na Ukrajině, kde invaze trvá od února 2022. Ruští představitelé, včetně ministra zahraničí Sergeje Lavrova, však myšlenku příměří odmítli. Zopakovali, že je třeba nejprve eliminovat „základní příčiny“ války.
Tato fráze je v podstatě kremelským eufemismem pro prosazování maximalistických požadavků. Ty zahrnují svržení ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a zajištění demilitarizované, neutrální, bezjaderné a „denacifikované“ Ukrajiny. Tyto nekompromisní požadavky vedly USA k odložení summitu v Maďarsku. Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó nicméně zůstává optimistický a prohlásil, že probíhají přípravy a jedinou otázkou je načasování, nikoli záměr setkání.
Zacharovová potvrdila nevyjednatelnou povahu těchto cílů, které byly deklarovány již v únoru 2022, a tvrdí, že pouze takové podmínky mohou zajistit trvalý mír.
Související
Medveděv opět vyhrožuje Evropě. Nelíbí se mu plán financovat ruskými penězi Ukrajinu
Medveděv se vysmívá podlézání Evropanů v Bílém domě. Zelenského označil za klauna
Dmitrij Medveděv , Rusko , sankce
Aktuálně se děje
před 24 minutami
Popírání, hněv a přetrvávající požadavky. Moskva reaguje na americké sankce
před 1 hodinou
Kreml označil jaderná cvičení NATO za "destabilizující," den po vlastním cvičení
před 2 hodinami
Záměrné podpalování Ukrajiny: Stojí Rusko za katastrofálními požáry?
před 2 hodinami
„Lidské safari“ na Ukrajině. Drony razantně proměňují charakter války, Evropa na to stále není připravená
před 3 hodinami
Zvrat v Myanmaru: Armáda získává zpět území díky náletům. A Číně
před 4 hodinami
Rubio varuje Izrael: Anexe Západního břehu by ohrozila mír v Gaze
před 4 hodinami
Jižní Korea rozmístí „monstrózní střely“. Mají odradit severokorejské provokace
před 5 hodinami
Ukrajina může získat stíhačky Gripen, zaplatit by je mohly zmrazené ruské finance
před 6 hodinami
Debaty s Putinem nikam nevedou, prohlásil Trump a uvalil sankce na ruské firmy
před 7 hodinami
Počasí se ochladí. Teploty od zítřka spadnou až o 13 stupňů
včera
Jak mohli zloději vykrást Louvre? Prostor hlídala jediná kamera, navíc mířila úplně jinam
včera
ICJ: Izrael je povinen podporovat UNRWA. Neprokázal, že zaměstnanci jsou členy Hamásu
včera
Britská armáda u pobřeží Spojeného království spatřila ruskou válečnou loď
včera
Francie spočítala cenu ukradených klenotů z Louvre. Je astronomická
včera
Exprezident Sarkozy bude mít ve vězení stálou policejní ochranu
Aktualizováno včera
V Nehvizdech u Prahy hoří hala, vyhlášen třetí stupeň poplachu
včera
Příměří v Gaze je jen začátek. Vance řekl, co bude následovat
včera
Další politička přiznala problémy. Komunistka Konečná zápasí s nemocí
včera
Ministr Dvořák měl autonehodu po cestě do televize. Utrpěl zlomeninu
včera
Zelenskyj vítá Trumpův kompromis, který by mohl vést ke konci války
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvítal kompromisní návrh amerického protějška Donalda Trumpa, aby se válka na Ukrajině zastavila na úrovni nynější frontové linie. Zelenskyj ale vyjádřil přesvědčení, že Moskva s tím nebude souhlasit.
Zdroj: Lucie Podzimková