Hřib nesouhlasí se zdražením jízdného v Praze nad náklady

V Praze od ledna zdraží jednorázové jízdenky pro cestování MHD. Muž, který má dopravu v hlavním městě na starosti, přitom se zvýšením cen nesouhlasí. Podle náměstka primátora pro dopravu Zdeňka Hřiba (Piráti) není vhodná chvíle na zdražování už tak drahého života lidí.
Hřib zmínil, že pražští Piráti hlasovali proti zdražení jednorázových jízdenek nad jejich náklady. Podle jeho slov se zvýšení cen opírá o srovnání se zahraničím. "O německé ceně jízdenek v MHD se můžeme bavit, až tady budeme mít německé platy. Do té doby bychom měli hledat cesty, jak MHD zpřístupnit co nejvíce lidem. Není ani vhodná doba na zdražování už tak drahého života lidí," napsal náměstek primátora na síti X.
Podle Hřibova výpočtu stojí jedna jízda kolem 20 korun, v případě jednoho přestupu 40 korun. Proto tvrdí, že jízdenky od ledna zdraží nad náklady. "Dotované jsou v Praze primárně dlouhodobé kupony MHD, kterých se ale hlasování vůbec netýkalo. Připomínám, že ceny jednorázových jízdenek se před pár lety v Praze zvedaly právě na dnešní úroveň, takže tady deficit nevzniká," dodal.
Městští radní v pondělí schválili zdražení jednorázových jízdenek. Třicetiminutová jízda zdraží z 30 na 36 korun (při koupi jízdenky v aplikaci Lítačka), respektive 39 korun. Cena SMS jízdenky na půlhodinku se zvýší z 31 na 42 korun.
Jízdenka na 90 minut vyjde cestujícího od ledna na 46 korun (při nákupu v Lítačce), respektive 50 korun. SMS jízdenka na hodinu a půl bude stát 55 korun. Ceny se zvýší také u jízdenek na 24 a 72 hodin, zdraží přeprava psa či zavazadla. O stovky korun vyšší budou také pokuty za jízdu načerno.
Jízdné zdraží i v regionální dopravě. Pražští radní vzali na vědomí, že od ledna se o 20 procent zvýší ceny elektronických a o 30 procent ceny papírových jízdenek ve veřejné dopravě v okolním Středočeském kraji.
Stejná zůstává cena pražských měsíčních a ročních kuponů. Lítačka na rok bude i nadále stát 3650 korun, tedy 10 korun na den. Měsíční kupon vyjde dospělého cestujícího na 550 korun a čtvrtletní na 1480 korun.
Související
Pražané se staví proti koncertu Kanyeho Westa. Ozval se Hřib, vznikla petice
Uzavírka Staroměstské se protáhne na měsíc, naznačil Hřib
Zdeněk Hřib , MHD Praha , Praha , doprava
Aktuálně se děje
před 18 minutami
Hřib nesouhlasí se zdražením jízdného v Praze nad náklady
před 56 minutami
Hamás souhlasí s příměřím v Pásmu Gazy. Navrhl ho Trumpův muž
před 1 hodinou
Zelenskyj je ochoten jednat s Putinem bez podmínek. Jednání evropských lídrů a Trumpa skončilo
před 3 hodinami
Výhled počasí do poloviny září. Přelom měsíce má být nadprůměrný
včera
V Bílém domě se mohla psát historie. S Trumpem jednal Zelenskyj i evropští lídři
včera
Plzeň doma srdnatě dospěla k vítězství nad Rangers. Výhra 2:1 ji ale k postupu nestačila
včera
Policie vyšetřuje vraždu starší ženy na Kolínsku. Podezřelý měl autonehodu
včera
Zelenskyj je v Bílém domě. Trump ho ujistil o americké podpoře, slíbil i mírové jednotky
včera
Poláci odhalili dalšího sabotéra ze zahraničí. Plánoval žhářské útoky
včera
Trump sliboval mír skrz sílu. Vůči Rusku nebo Putinovi ji nevidíme, říká Zolotukhin pro EZ
včera
Policie pomalu uzavírá případ smrti českého chlapce v Sasku
včera
Trump chce jakoukoliv dohodu, píše BBC. Nabízí se i "vítězný" scénář pro Rusko
včera
Pes měl stahovací pásky na čumáku a svázané nohy. Majiteli hrozí až tři roky vězení
včera
Den, kdy Spojené státy natáhly Putinovi červený koberec a jako „morální autorita“ definitivně skončily
včera
Fiala chce jasné bezpečnostní garance pro Ukrajinu
včera
Cestování MHD v Praze zdraží. Jednorázové jízdenky budou od ledna stát víc peněz
včera
Rusové nepolevili v útocích na Ukrajinu. Mezi devíti mrtvými jsou i děti
včera
Mítink na Aljašce mění postavení Ruska. Trump si dnes musí jednu věc uvědomit, říká Kraus pro EZ
včera
Předpověď slibuje příjemné letní počasí. Přes 30 stupňů bude ve středu
včera
Zemřel Terence Stamp (†87), britský herec s nominací na Oscara
Světovou filmovou scénou otřásla smutná zpráva. Ve věku 87 let zemřel britský herec Terence Stamp, jenž si jednou vysloužil i nominaci na Oscara. Proslavil se také rolí Generála Zoda ve filmu Superman.
Zdroj: Lucie Podzimková