Hřib nesouhlasí se zdražením jízdného v Praze nad náklady

Jan Hrabě

Jan Hrabě

19. srpna 2025 9:46

Zdeněk Hřib
Zdeněk Hřib Foto: Mikuláš Křepelka / INCORP images

V Praze od ledna zdraží jednorázové jízdenky pro cestování MHD. Muž, který má dopravu v hlavním městě na starosti, přitom se zvýšením cen nesouhlasí. Podle náměstka primátora pro dopravu Zdeňka Hřiba (Piráti) není vhodná chvíle na zdražování už tak drahého života lidí. 

Hřib zmínil, že pražští Piráti hlasovali proti zdražení jednorázových jízdenek nad jejich náklady. Podle jeho slov se zvýšení cen opírá o srovnání se zahraničím. "O německé ceně jízdenek v MHD se můžeme bavit, až tady budeme mít německé platy. Do té doby bychom měli hledat cesty, jak MHD zpřístupnit co nejvíce lidem. Není ani vhodná doba na zdražování už tak drahého života lidí," napsal náměstek primátora na síti X.

Podle Hřibova výpočtu stojí jedna jízda kolem 20 korun, v případě jednoho přestupu 40 korun. Proto tvrdí, že jízdenky od ledna zdraží nad náklady. "Dotované jsou v Praze primárně dlouhodobé kupony MHD, kterých se ale hlasování vůbec netýkalo. Připomínám, že ceny jednorázových jízdenek se před pár lety v Praze zvedaly právě na dnešní úroveň, takže tady deficit nevzniká," dodal. 

Městští radní v pondělí schválili zdražení jednorázových jízdenek. Třicetiminutová jízda zdraží z 30 na 36 korun (při koupi jízdenky v aplikaci Lítačka), respektive 39 korun. Cena SMS jízdenky na půlhodinku se zvýší z 31 na 42 korun.

Jízdenka na 90 minut vyjde cestujícího od ledna na 46 korun (při nákupu v Lítačce), respektive 50 korun. SMS jízdenka na hodinu a půl bude stát 55 korun. Ceny se zvýší také u jízdenek na 24 a 72 hodin, zdraží přeprava psa či zavazadla. O stovky korun vyšší budou také pokuty za jízdu načerno. 

Jízdné zdraží i v regionální dopravě. Pražští radní vzali na vědomí, že od ledna se o 20 procent zvýší ceny elektronických a o 30 procent ceny papírových jízdenek ve veřejné dopravě v okolním Středočeském kraji. 

Stejná zůstává cena pražských měsíčních a ročních kuponů. Lítačka na rok bude i nadále stát 3650 korun, tedy 10 korun na den. Měsíční kupon vyjde dospělého cestujícího na 550 korun a čtvrtletní na 1480 korun. 

včera

Cestování MHD v Praze zdraží. Jednorázové jízdenky budou od ledna stát víc peněz

Zdeněk Hřib MHD Praha Praha doprava

Další zprávy