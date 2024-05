Škatulata se ve fotbalové lize hýbou hned po konci sezóny. Kováč míří do Liberce, Saňák do Pardubic

Po sobotním zápase sám Kováč prozradil, že s vedením Liberce si plácnul ještě před startem nadstavbové části, tudíž ještě v době, kdy neměly Pardubice záchranu jistou. "Před nadstavbou se mi těžko spalo. Byl jsem už podepsaný v Liberci a byl jsem snadný terč, ten tlak od vedení byl velký," vyprávěl po skončení sezóny Kováč. On a jeho svěřenci si zajistili záchranu v lize pro příští ročník až v předposledním kole nadstavby výhrou nad Karvinou 4:0. "Oddechl jsem si až po Karviné, když jsme věděli, že jsme z toho venku. Jako trenér jsem se tady hodně naučil. Máme s hráči fantastický vztah, na kluky tady budu rád vzpomínat," pokračoval Kováč.

Nyní se tak vrátí do města pod Ještědem, kde působil i jako hráč, přičemž naposledy tam oblékal dres před deseti lety. Jako ještě aktivní fotbalista působil kromě tohoto severočeského klubu i ve Spartě, Spartaku Moskva, West Hamu a v Basileji. Kromě této klubové úrovně si zahrál 30 zápasů i za reprezentaci.

Připomeňme, že před pár týdny přišel do Liberce nový majitel Ondřej Kania a právě on vyjádřil přání, aby novou éru Liberce odstartoval s Radoslavem Kováčem na lavičce.

Kvůli odchodu Radoslava Kováče tak musely Pardubice začít hledat nového trenéra a našly ho vcelku záhy po skončení sezóny. Jedná se o šestačtyřicetiletého stratéga Jiřího Saňáka, jenž přichází z Olomouce, kde většinu tamního působení figuroval jako asistent Václava Jílka, ale po odvolání hlavního trenéra se ujmul letos v únoru dočasně této uvolněné pozice. I pro Olomouc skončila posledním víkendem sezóna. "Jsem rád, že se stávám součástí pardubického klubu, a strašně moc se na novou práci těším. Chtěl bych navázat na vynikající dlouhodobou práci Jirky Krejčího, který tady dlouhodobě působil s Jaroslavem Novotným, i na práci Radka Kováče. Budeme pracovat na tom, abychom se ještě dál posunuli nejenom v tabulce, ale i v herním projevu," nechal se slyšet při příchodu na východ Čech Saňák.

Jeho nejbližším pobočníkem bude ještě nedávný hlavní kouč Mladé Boleslavi Marek Kulič, gólmany bude mít na starost mimo jiné také Luboš Přibyl a přichází i Dušan Žmolík. "S Markem se známe. Zatím jsme spolu nepracovali, ale věřím, že nám to bude velmi dobře fungovat. Marek umí vždy na rovinu říct svůj názor a taková oponentura je vždy dobrou zpětnou vazbou. To stejné umí Dušan Žmolík, se kterým jsem působil u reprezentace. S Lubošem Přibylem jsem už spolupracoval na Slovácku, když jsem byl u béčka, tam přesně víme, co od sebe čekat," vysvětloval Saňák, proč si vybral právě tyto spolupracovníky.

Prozradil také, že už před dvěma lety mohl zamířit do Pardubic, ovšem kvůli smlouvě s Olomoucí k tomu tehdy nedošlo. "Je pravda, že poprvé ve své kariéře se vracím do profi klubu v regionu, ze kterého jsem vzešel. Je to pro mě emotivní. Právě se mi hlavou honí vzpomínky na to, jak jsem měl v 16 letech nabídku jít hrát do dorostu VCHZ Pardubice. Tehdy to nedopadlo, o to víc se teď na nové angažmá těším," uvedl k tomu rodák z Ústí nad Orlicí.

Ten začínal svou trenérskou štaci jako trenér mládeže v Olomouci a Mladé Boleslavi, v seniorském fotbale působil spíše jako asistent trenéra, ať už to bylo v Jablonci nebo ve Spartě. Nejvíce toho ale odtrénoval s mládeží, přičemž stál u kormidla i u mládežnických reprezentačních výběrů do 18,19 a 20 let.