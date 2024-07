Euro 2024: Mistry Evropy ve fotbale se stali Španělé. Proti Anglii rozhodl v závěru Oyarzabal

Fotbalisté Španělska se ve středu večer dozvěděli, s kým si v neděli zahrají finále letošního mistrovství Evropy. Budou to na tomto turnaji často kritizovaní Angličané. Kritizovaní za svůj herní projev, kterým rozhodně nebavili, ale účel světí prostředky a i přesto si ve středu zahráli semifinále. Do něho sice lépe vstoupili Nizozemci, když ze své první střely dokázalo otevřít skóre zásluhou Simonse. Po osmnácti minutách hry ale bylo zase vyrovnáno, o což se z penalty postaral Kane. Ostrované se tentokrát prezentovali – především v první půli – zajímavým fotbalem a rozhodně tím nejlepším za celý turnaj. I když už druhá půle z jejich strany byla ve starých kolejích, z pohledu tohoto zápasu si Anglie zasloužila postup do finále, který ji vystřelil v závěru zápasu střídající Watkins.