Achilovky byly proti. Milan Baroš se definitivně rozhodl ukončit svou hráčskou kariéru

A nejen achilovky trápí v poslední době někdejšího reprezentačního kanonýra. Zdravotní trable má totiž i s lýtkovým svalem. "Hlava by chtěla, ale tělo už řeklo stop. Ty zdravotní problémy se se mnou táhnou už dlouho a tělo nefunguje tak, jak jsem byl v kariéře zvyklý a jak bych to potřeboval. Hlavně achilovky mě bolí tak, že už nemůžu hrát ani trénovat," uvedl Baroš na brífinku.

Útočník, jehož odcoval klub Baníku Ostrava také nakonec v tomto klubu svou kariéru skončí. Právě z Ostravy pak v roce 2001 přestoupil do Liverpoolu za cca. 180 milionů korun. V Ostravě odehraje zbývající zápasy aktuální sezóny a pak odejde na zasloužený odpočinek. "Potřebuju si odpočinout, budu s rodinou a věcem nechám volný průběh. Nějaké nabídky i své představy, co bych chtěl dále dělat, mám, ale čas mě netlačí," pokračoval rodák z Vigantic.

Ten se může pyšnit tím, že v historii české fotbalové reprezentace je s se svými 41 přesnými trefami jejím druhým nejlepším střelcem a to za svým někdejším reprezentačním parťákem v útoku Janem Kollerem. Na památném Euru 2004 v Portugalsku se stal mimochodem se svým pěti góly nejlepším kanonýrem turnaje. Mimochodem, po konci Milana Baroše bude pak již jediným aktivním hráčem pamatující si tehdejší Euro pouze Tomáš Hübaschman hrající za Jablonec.

Co se týče Barošova angažmá v zahraničí, tak Liverpool pro něj nebyl zdaleka jedinou zahraniční štací. Kromě toho také oblékal dresy Aston Villy, Portsmouthu, Lyonu, Galatasaraye Istanbul a Antalayasporu. V tuzemské nejvyšší soutěži pak nastupoval kromě Ostravy ještě za Liberec a Mladou Boleslav, přičemž v české lize se mu podařilo ve 202 zápasech nastřílet 56 branek. Jeho reprezentační bilance pak mluví o 41 trefách v 93 duelech.

"Věděl jsem, že to jednou přijde. Měl jsem ty myšlenky už vloni v létě, ale pořád jsem to ještě nějak protahoval. Ale na podzim jsem byl už více zraněný než zdravý a pokračovalo to hned v zimní přípravě. Nějak to k tomu konci samospádem směřovalo. Než bych o tom přemýšlel, tak to k tomu tím zdravotním stavem dospělo," přiblížil Baroš, jak postupně zrálo v hlavě jeho rozhodování.