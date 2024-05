Češi vstoupili do mistrovství světa infarktovým zápasem. Finy porazili až v nájezdech

Po devíti letech se Česko opět stává dějištěm prestižní akce. Národní tým bude mít před domácími diváky příležitost napravit reputaci po loňském neúspěšném turnaji, kde skončil na osmém místě. Tehdy ho ještě vedl finský trenér Kari Jalonen.

Český tým v utkání proti Finsku nasadil šest hráčů z NHL. Branku hájil Lukáš Dostál a na ledě se objevil i Dominik Kubalík, nejlepší střelec loňského mistrovství světa, jehož otcovství přišlo jen pár hodin před zahájením utkání, kdy se mu narodila dcera Mia.

Tým trenéra Rulíka předvedl od začátku očekávaně aktivní výkon. V desáté minutě se Beránek pokusil najít Kondelíka u pravé tyče, avšak puk mu těsně unikl. Největší šanci první třetiny měl Hájek čtyři sekundy před koncem, ale jeho střelu z nadějné pozice zneškodnil brankář Säteri. Český tým si držel převahu i podle statistiky střel na branku (9:1).

V druhé třetině se Voženílek dostal před branku, ale svůj pokus poslal nad horní tyčku. V 25. minutě pak Kondelík trefil puk po střele Kundrátka, ale minul levou tyč. První větší šanci na skórování měli Finové ve 34. minutě, ale Hyryho pokus minul Dostálovo brankoviště.

V druhé třetině se na ledě odehrávala vzrušující směsice emocí. Nejprve Česko prožívalo euforii z prvního českého gólu na domácím mistrovství světa, ale jen pár minut poté následoval šok a zklamání. Ondřej Palát se trefil ve 39. minutě, ale jeho gól byl po trenérské výzvě Finů zrušen kvůli údajnému bránění Davida Tomáška v brankovišti. "Myslím, že gól měl platit," uvedl Tomášek.

Zastavme se u rozhodčích. Nejprve ohledně Slováků, kteří inkasovali úvodní gól Kahuna po sporu u branky, kde se hráč Ehliz pokusil dorážet, ale zasáhl spíše slovenského brankáře Škorvánka. Puk se nedotkl sítě, ale gól byl přesto uznán, což vyvolalo rozhořčení slovenského asistenta Petera Frühaufa.

Situace u Palátovy trefy byla odlišná. Sudí Ansons a Holm nerozhodli ve prospěch Čechů, ačkoliv bylo rozhodnutí zpochybňováno jak fanoušky v O2 areně, tak i samotnými hráči. "Před brankou byl puk volný, šel jsem do dorážky. Cítil jsem, že nebráním gólmanovi," poznamenal Tomášek, který se nechtěně dotkl Säteriho nohou.

Odlišný pohled však přinesli experti ČT sport. „Nejdřív jsem byl v šoku, že si Finové berou výzvu. Nejdřív jsem si stoprocentně myslel, že gól bude uznán. Ale nakonec chápu, proč gól neplatí,“ líčil bývalý brankář Pavel Francouz. „Noha Davida Tomáška ovlivnila pohyb finského gólmana. Přepadl přes ni a nemohl se dostat do své pozice,“ tvrdil další z expertů David Pospíšil. Každopádně je podivné, s jakým rozdílem sudí posoudili situaci v Ostravě a v Praze.

Ve třetí třetině dostali Finové příležitost k první přesilovce po vyloučení Gudase. Granlund využil situaci a trefil horní tyč Dostálovy branky, což představovalo velké nebezpečí. Češi v této fázi hry už nebyli tolik dominantní, Finové vyrovnali síly na ledě. To se téměř projevilo v 55. minutě, kdy Jääskä sjel od mantinelu k brance, ale Dostál podal fantastický zákrok. O dvě minuty později zahrozil Kampf, ale minul.

Utkání skončilo nerozhodně a přešlo do prodloužení, ve kterém Češi začali v oslabení po vyloučení Gudase. Podařilo se jim to přečkat a poté se stali dominujícím týmem na ledě, ale přesto nedokázali proměnit své šance, a tak musely rozhodnout samostatné nájezdy.

V nájezdech Češi excelovali. Góly vstřelili Ondřej Kaše a kapitán Roman Červenka, zatímco Lukáš Dostál kryl všechny pokusy soupeře. Češi tak na úvod turnaje porazili Finsko 1:0.

„Hráli přesně to, co před týdnem. Mnohem víc jsme si je pohlídali. V prodloužení jsme měli spoustu šancí, mohli to proměnit už dřív. Museli jsme počkat až na nájezdy, ale jsme připravený hrát takhle hokej celý zápas. Když se ve třetí třetině polepším a nebudu furt na trestné, pomůžu týmu nejvíc,“ hodnotil vítězné utkání obránce Radko Gudas, který si rovněž lehce posypal popel na hlavu za faul v závěru třetí třetiny.

Skupina A (Praha):

Česko - Finsko 1:0 sam. nájezdech

Rozhodující samostatný nájezd Ondřeje Kaše. Proměněné nájezdy: O. Kaše, Červenka (oba ČR). Neproměněné nájezdy: Krejčík, Palát - Kaski, Mikael Granlund, Puljujärvi, O. Kapanen. Rozhodčí: Ansons (Lot.), M. Holm (Švéd.) - Briganti (USA), Durmis (SR). Vyloučení: 4:3. Diváci: 17.413.

Sestavy:

Česko: Dostál - Gudas, Krejčík, Rutta, Kempný, Kundrátek, Hájek, D. Špaček - O. Kaše, L. Sedlák, Červenka - D. Kubalík, Tomášek, Palát - M. Stránský, Kämpf, D. Voženílek - Flek, Kondelík, O. Beránek. Trenér: Rulík.

Finsko: Säteri - M. Lehtonen, O. Määttä, Kaski, Rissanen, Saarijärvi, Riikola, Jesper Mattila, Vittasmäki - V. Puustinen, Mikael Granlund, Jääskä - Puljujärvi, O. Kapanen, Innala - Jormakka, Hyry, P. Puistola - Pakarinen, Björninen, Mäenalanen. Trenér: J. Jalonen.