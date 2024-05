Mistry světa přijal premiér Fiala. Do Kramářovy vily přišla jen část vítězného týmu

Za Fialou dnes dorazili brankář Petr Mrázek, obránci Libor Hájek, David Špaček, Radko Gudas a Jakub Krejčík a útočníci Roman Červenka, Lukáš Sedlák, Daniel Voženílek, David Tomášek, Matěj Stránský, Jakub Flek, Ondřej Beránek a Radan Lenc. Přítomen byl i trenér reprezentace Radim Rulík a svazový šéf Alois Hadamczik.

Premiér poděkoval týmu, že přijal pozvání, takže mohl hráčům jménem vlády a České republiky poděkovat. "Není to jen sportovní úspěch, ale úspěch, který má velký společenský význam," zdůraznil Fiala a připomněl, že byl jako divák na finálovém zápase. "Moc jsem to prožíval a mám velkou radost, že se vám to podařilo," poznamenal.

"Poprvé jsem zaznamenal hokej jako důležitý národní sport v roce 1972, když jsme se stali v Praze mistry světa. Tehdy to mělo také důležitý politický význam," svěřil se předseda vlády, který reprezentaci udělil medaili Karla Kramáře.

Fiala zase dostal od hokejistů podepsaný dres. Kapitán Červenka za všechny hráče poděkoval za podporu. "Není lehké najít správná slova. Vážíme si pozvání a děkujeme za ocenění," řekl trenér Rulík.

Ve čtvrtek přijme národní tým na Pražském hradě také prezident Petr Pavel, který reprezentantům pogratuloval už v šatně v pražské O2 areně ihned po ukončení rozhodujícího zápasu.

Česká reprezentace zvítězila v nedělním finále domácího šampionátu nad Švýcarskem 2:0. Obě branky padly až ve třetí třetině zápasu. Rozdílový gól vstřelil bostonský útočník David Pastrňák, šlo o jeho první zásah na turnaji. Výhru pak v poslední minutě pečetil do prázdné branky David Kämpf.