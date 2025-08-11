Západonilská horečka se šíří Evropou. Počet mrtvých roste, neexistují na ni léky ani očkování

Libor Novák

11. srpna 2025 18:42

Komáři
Komáři Foto: Wikimedia Commons

Téměř každý z nás se v letních měsících setkal s otravným komárem, který dokáže znepříjemnit večery trávené venku. Málokdo si však uvědomuje, že s komáry se do Evropy šíří i nebezpečné nemoci. Jednou z nich je západonilská horečka, která si letos v Itálii vyžádal už deset obětí. Případy nákazy byly hlášeny i v dalších evropských zemích. Úřady proto vyzvaly občany, aby se chránili před komářím bodnutím.

Virus se poprvé objevil v roce 1937 v oblasti Západního Nilu v Ugandě. Do Spojených států se dostal v roce 1999 a od té doby se rozšířil po celém světě. Dnes se běžně vyskytuje v Africe, Evropě, na Blízkém východě, v Severní Americe a západní Asii.

Infekce se šíří nejčastěji od komárů na ptáky a následně na člověka. Ve velmi vzácných případech může dojít k přenosu také transfuzí krve, transplantací orgánů nebo mateřským mlékem.

Letos byly případy nákazy zaznamenány také v Bulharsku, Francii, Řecku a Rumunsku. Podle Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) se virus nejčastěji šíří od poloviny léta do časného podzimu v regionech s teplejším podnebím.

Vědci poukazují na to, že změna klimatu má velký vliv na zrychlování šíření nemocí přenášených komáry, mezi které patří i chikungunya, horečka dengue a virus zika. Ve Spojeném království byl virus letos dokonce poprvé detekován u komárů. 

Většina lidí, kteří se virem nakazí, nepocítí žádné příznaky. U zhruba každého pátého pacienta se však rozvine západonilská horečka. Ta se projevuje bolestí těla a hlavy, zvracením, únavou, vyrážkou a otokem lymfatických uzlin.

Přibližně u jednoho ze 150 infikovaných se objeví vážnější forma nemoci s neurologickými komplikacemi, třesem, svalovou slabostí, paralýzou nebo kómatem. Těžký průběh nemoci hrozí zejména lidem starším 50 let a osobám s oslabenou imunitou. Vzácně může virus způsobit i smrtelné neurologické onemocnění.

Proti západonilské horečce neexistuje žádná vakcína ani specifická léčba. Pacientům je poskytována podpůrná léčba, jako je odpočinek, dostatek tekutin a léky proti bolesti. Těžké případy vyžadují hospitalizaci a dýchací podporu.

Jakmile se člověk uzdraví, předpokládá se, že je proti viru chráněn doživotně. Ochrana před nákazou spočívá v prevenci. Odborníci doporučují používat repelenty proti hmyzu, nosit oblečení s dlouhými rukávy a dlouhé kalhoty, aby se snížilo riziko komářího kousnutí. Dále se doporučuje minimalizovat stojatou vodu v okolí domů, kde se komáři množí.

