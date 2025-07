Exotická nemoc v Evropě. V Itálii podlehl další člověk západonilské horečce

Donald Trump varoval Dmitrije Medveděva, že se pohybuje na „nebezpečném území“. Učinil tak poté, co ruský exprezident vyhrožoval válkou mezi USA a Ruskem. Trump v příspěvku na sociálních sítích označil Medveděva za „neúspěšného bývalého prezidenta Ruska“, který podle něj stále mluví, jako by byl ve funkci. Upozornil ho, že by měl dávat pozor na svá slova a že „vstupuje do velmi nebezpečné oblasti“.