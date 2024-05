Pavel přijal mistry světa na Hradě. Rusové na MS nebyli právem, zdůraznil

Pavel v krátkém proslovu zmínil i neúčast Rusů na turnaji, která je zapříčiněná jejich agresí na sousední Ukrajině. "Už jenom za to, jak se zachovali na posledním mistrovství v Praze ve finále s Kanadou, si myslím, že tam být neměli," připomněl incident, při němž hráči "sborné" po porážce odešli z ledu během medailového ceremoniálu.

Jménem hokejistů promluvil na Pražském hradě šéf svazu a bývalý reprezentační trenér Alois Hadamczik, který zejména apeloval na státní podporu sportu. Národní tým odevzdal prezidentovi jednu z medailí, kapitán Roman Červenka předal podepsaný dres a střelec vítězného gólu David Pastrňák věnoval své rukavice s hokejkou.

Hlava státu navštívila hráče v kabině už přímo po nedělním vítězném finále. Pavel hráčům v čele s kapitánem Červenkou a realizačnímu týmu vedenému hlavním trenérem Radimem Rulíkem nejprve pogratuloval.

"Když jsem byl na prvním zápase s Finskem, tak myslím, že asi málokdo tušil, že by to takhle mohlo dopadnout. A já jsem si celou dobu sobecky přál, aby to, když už jsme na domácí půdě a já u toho můžu být, tak aby to tam padlo. Je to jenom vaše zásluha, a opravdu krásná," řekl novým mistrům světa.

Prezident zmínil i úspěšné pořadatelství. "Nejenom, že jste vyhráli zlaté medaile, zároveň celá organizace toho šampionátu nám jako republice udělala hrozně dobré jméno. Takže ze všech stran skvělý," poznamenal.

Česko podle Pavla potřebovalo takové sportovní vítězství jako sůl. "Chybělo nám zase nové Nagano a vy jste ho dneska přinesli, protože tahle země, bohužel, se dokáže shodnout jenom na tom, když se nám zadaří v nějakém profilovém sportu. A to je třeba hokej. I kdyby to mělo být jen na chvilku, že aspoň chvilku jsme hrdí na to, že jsme Češi, tak to za to stálo," dodal.

Česká reprezentace zvítězila v nedělním finále domácího šampionátu nad Švýcarskem 2:0. Obě branky padly až ve třetí třetině zápasu. Rozdílový gól vstřelil bostonský útočník David Pastrňák, šlo o jeho první zásah na turnaji. Výhru pak v poslední minutě pečetil do prázdné branky David Kämpf.