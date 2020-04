Barcelona by ráda Neymara s Martínezem. Peníze však nemá zřejmě ani na jednoho

Možná to zní v případě takového klubu, jakým je Barcelona až neuvěřitelně, ale ekonomická krize, která bez pochyby přijde po odeznění současné koronavirové pandemie dopadne na něj tvrději než by se čekalo. Jenom se tak potvrzuje, že co se týče ekonomické stránky, tak na tom nejsou právě Katalánci zrovna nejlépe.

A i proto je pro Barcelonu tolik vytoužený příchod Argentince Lautara Martíneze jen utopií. Alespoň podle bývalého slavného fotbalisty a později i trenéra Fabia Capella, jenž coby analytik nyní pracuje i jako fotbalový spolukomentátor, by to nebyla zrovna světlá budoucnost pro talentovaného dvaadvacetiletého útočníka. "Kdybych byl na jeho místě, zůstanu v Interu," nechal se konktétně slyšet Capello v rozhovoru pro italský deník La Gazzetta dello Sport.

Bývalý trenér Realu Madrid i Juventusu vyjádřil názor, že kvůli pandemii nyní ceny u všech fotbalistů na fotbalovém trhu klesnou. "Čekám, že fotbalový trh čeká revoluce. Skončí absurdní čísla přestupových částek a nyní se vrátí na rozumnější cifry," věří italský odborník, jenž na Pyrenejském poloostrově, respektive na jeho španělské části, vidí v současnosti jediný opravdu silný tým a to Real Madrid. "Myslím, že jediný tým ve Španělsku, který pandemie výrazně nezasáhne, je Real Madrid, zato Barcelona a Atlético Madrid budou hodně trpět."

Stejného názoru ohledně poklesu cen fotbalistů a změně ve fotbalovém trhu je i španělský sportovní server Marca.es. Autor jednoho z článků na tomto webu píše: "Dny přestupů za 100 milionů eur nejspíš na určitou dobu skončily."

Zároveň připomíná dlouhodobé finanční problémy v Barceloně. I když se tam s hráči domluvili na snížení platu, byly už tak delší dobu podle webu nadhodnocené. Stejně tak kritizuje barcelonskou přestupovou politiku spočívající v tom, že tam za hráče zaplatili tolik peněz, které jí pak z následných prodejů nepřitekly zpátky.

To všechno jsou důvody toho, že se vedení Barcelony v následujících měsících asi jen tak žádné vytoužené posily nedočkají, pokud se mu nepodaří vyjednat v rámci transferu nějakou hráčskou výměnu, než aby nabízelo peníze.