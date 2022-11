Mistr světa i Evropy Piqué oznámil konec kariéry. Naposledy se představí o víkendu

Předposledním zápasem, ve kterém se Piqué objevil se tak stal ten úterní proti Plzni v Lize mistrů, kdy ve Štruncových sadech Barcelona vyhrála 4:2.

"V posledních týdnech o mně hodně lidí mluvilo, teď promluvím sám. Nikdy jsem nechtěl být fotbalista. Chtěl jsem být hráčem Barcy. Co by si malý Gerard pomyslel, kdyby věděl, že se všechny jeho sny vyplní? Že vyhraje každou trofej, na niž pomyslí? Že se stane evropským i světovým šampionem?," uvedl Piqué ve čtvrtečním videu, kde jeho slova na videu doprovázely záběry z Piquého dětství. na Twitteru a pokračoval v něm: "Vždycky jsem tvrdil, že po Barce žádný jiný tým nebude, a tak to zůstane. Sobotní zápas bude mým posledním na Camp Nou."

Přestože Piqué hrál v barcelonském dresu ve všech mládežnických kategorií, jen těsně před podpisem smlouvy v barcelonském A-týmu nakonc zamířil do Manchesteru United. Tam však v letech 2004 až 2008 nastoupil jen do dvanácti zápasů, přičemž během tohoto angažmá hostoval v Zaragoze, a v roce 2008 se tak vrátil do Barcelony.

A právě s Barcelonou zažil ty největší klubové úspěchy. Pomohl ji hned k osmi ligovým titulům a ke třem trofejím pro vítěze Ligy mistrů. Kromě toho nastupoval i za španělský národní tým, za který odehrál celkem 102 zápasů a se kterým se dokázal stát mistrem světa i Evropy.

Piqué je pak znám i svým mimofotbalovým životem, jelikož vešel do povědomí i jako manžel zpěvačky Shakiry, se kterou se po dvanácti letech letos v červnu rozvedl a se kterou má dva syny. Je pak také zakladatelem investiční společnosti Kosmos, která dodává nemalé finanční prostředky do tenisového Davisova poháru. Vedle toho je také majitelem a předsedou druholigového španělského celku FC Andorra.