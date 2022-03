Blíží se konec kouče Šilhavého? Údajným necitlivým nasazením hráčů nakrknul Slavii

Spekulace o brzkém konci kouče Šilhavého zesílil sám Šilhavý poté, co se na pozápasové tiskové konferenci ve velšském Cardiffu nechal slyšet následovně: „Ano, skončil jeden cyklus. Na loučení s hráči ale nebyl po utkání čas, musel jsem na tiskovku, Rozloučím se s nimi, až se vrátím do kabiny. Ohledně mého pokračování u reprezentace platí moje vyjádření před utkáním. Chytřejší budu po schůzce s vedením FAČR."

Poslední měsíce je realizační tým národního týmu v čele s Jaroslavem Šilhavý na kordy s vedením Fotbalové asociace ČR (FAČR), která se už slovy svého předsedy Petra Fouska poté, co reprezentace nepostoupila přímo na MS, nechala slyšet, že je umístění na třetí příčce v kvalifkační skupině zklamáním. Otázka jak to nakonec nebude, především proto, že za Šilhavým a spol. stojí samotní reprezentanti i s kapitánem Tomáše Součkem.

I když u těch mladých reprezentantů se to zatím s jistotou tvrdit nedá. „Odpovím na to takhle. Tohle mají na starosti zkušení kluci. My mladí za nimi stojíme," řekl po zápase v Cardiffu k této otázce obránce David Zima.

V zákulisí se čile spekuluje o nástupcích Jaroslava Šilhavého, přičemž nejčastěji skloňovaným jménem je v tomto ohledu Ivan Hašek. Nicméně samotný boss českého fotbalu Petr Fousek se k celé situaci ještě nikterak nevyjádřil, dříve pouze řekl, že o budoucnosti Šilhavého v reprezentaci se rozhodne v dubnu. „Jak říkám, definitivně se rozhodne na schůzce," připomněl také na tiskovce Šilhavý.

„Hlavním cílem březnového srazu byla úspěšná baráž, chtěli jsme se z ní dostat na mistrovství světa. Bohužel se nám to nepodařilo. Ve Walesu nebylo jednoduché dostat hráče na správnou vlnu motivace, aby vyřazení hodili za hlavu. Ale výsledkově i herně utkání zvládli," uvedl dále český stratég.

Pro Masopusta se přátelák s Walesem stal osudným. Kvůli zranění nestihne nedělní šlágr s Plzní

V době, kdy se tedy mluví o možném konci Jaroslaava Šilhavého, se stala reprezentace terčeem kritiky pro pražskou Slavii, což Šilhavému rozhodně také nepřidá. Podle sešívaného klubu nasadil realizační tým reprezentace necitlivě do utkání s Walesem jejich oporu Lukáše Masopusta, jenž nastoupil i do předešlého zápasu se Švédskem. V deulu s Velšany pak odehrál 63 minut, aby pak byl kvůli zranění nucen střídat.

Podle realizačního týmu národního mužstva se zprvu mělo jednat o píchnutí v třísle a tudíž o nic vážnějšího, jenže následné vyšetření ukázalo, že bude nakonec chybět Slavii následujících šest týdnů a do konce základní části Fortuna ligy tak jistě nezasáhne. A nejenže přijde o nedělní šlágr s Plzní, ale Slavii nebude k dispozici ani ve čtvrtfinále Evropské konferenční ligy proti Feyenoordu Rotterdam.

Před utkáním s Walesem měli slávisté po šilhavém chtít, aby jejich fotbalisty šetřil, jenže kromě Masopusta se v duelu s Walesem objevil i Lingr, jenž hrál až do 81. minuty. Do utkání ze slávistů nanastoupil akorát Tomáš Holeš.

Klub to pochopitelně nenechal bez reakce. "Klub se potýká s mnoha zraněními fotbalistů A-týmu, a proto prosil vedení FAČR i národního týmu, aby hráče Slavie v přípravném utkání ve Walesu nenasazovali, nebo je alespoň nasadili šetrně s ohledem na jejich zdravotní stav a vytížení," stojí v jeho středečním prohlášení na klubovém webu a pokračovalo se v něm: "Nasazení nedávno zraněného Lukáše Masopusta, který v předchozím kvalifikačním utkání odehrál 76 minut a střídal kvůli křečím, do základní sestavy nechápeme. Trenéři reprezentace nevyužili možnost hráče vystřídat ani o poločase zápasu. Masopust se zranil a bude Slavii podle první prognózy lékařů chybět šest týdnů."

Byla z toho rázem přestřelka mezi Slavií a národním týmem. Ten se totiž na webu FAČR k situaci vyjádřil následovně: "Před zápasem ve Walesu komunikovalo vedení reprezentace se všemi českými kluby. Nejen se Slavií, ale i se Spartou, Plzní, Slováckem a Jabloncem, které se přirozeně zajímaly o vytíženost svých hráčů. Potvrzením vstřícnosti směrem ke Slavii bylo nenasazení Holeše, který byl předmětem rozhovorů mezi klubem a reprezentací především. Národní tým navíc v tomto případě přihlédl k vytížení hráče v minulých týdnech a individuální domluvě s hráčem."

"Ohledně Masopusta podobně naléhavé žádosti ze strany Slavie nezaznívaly a hráč sám chtěl nastoupit. Situaci navíc zkomplikovalo zranění Milana Havla, který tak nemohl ve Walesu nastoupit vůbec a který si měl podle původních plánů vytížení s Masopustem rozdělit," uvedl dále národní tým a dodal: "Upřímně litujeme každého zranění, tím spíš u hráče, který reprezentuje s takovou vášní a hrdostí. S tématem zatížení hráčů na reprezentační úrovni se potýká nejen český národní tým, ale řeší ho celý svět. Rozumíme, že zájmem klubů, tím spíš bojujících v evropských pohárech, je hráčům ulevit, pokud je to možné. Jediným možným řešením v tomto směru je podle našeho názoru komunikace všech stran."

"Nejednalo se o nic jiného než o hazardování se zdravím přetížených hráčů Slavie i dalších klubů a o poškození zájmů celého českého fotbalu. I když někteří hráči měli před semifinále ve Švédsku zdravotní potíže nebo nebyli po zranění v ideálním fyzickém stavu, chápala Slavia vážnost situace pro český fotbal a podpořila ho uvolněním vyžádaných hráčů. Od reprezentace jako od strategického partnera jsme očekávali stejný přístup v případě utkání ve Walesu. Slavii a celý český fotbal čeká v příštím týdnu další významná událost – čtvrtfinále Evropské konferenční ligy mezi Feyenoordem a Slavií. Zápas, ve kterém bojujeme i o český koeficient v žebříčku UEFA," doplnila Slavia.