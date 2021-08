Česká fotbalistka má šanci potkat se s Messim. Přestoupila do Paris Saint Germain

Svůj přestup do jiné, avšak do daleko luxusnější, fotbalové adresy potvrdila amotná Barbora Votíková ve středu na svém instagramovém účtu. "Tímhle příspěvkem uzavírám jednu z mých velkých povedených životních kapitol. Ve Slavii jsem strávila 6 sezon a byla mi nejen fotbalovým domovem. 3 tituly - nazdár. Čtvrtfinále Ligy mistrů. Tisíce lidí na stadionu v zádech. Díky Slavie, že jsi mě dostala až sem, otevřela dveře k dalším příležitostem a výzvám," uvedla tam konkrétně čtyřiadvacetiletá plzeňská rodačka.

"Jsem Slavii za všechno moc vděčná a bude mi moc chybět, ale teď je na čase se posunout o krok dál a přijmout další výzvy," pokračovalab pak ve svém prohlášení dále na klubových webových stránkách pražské Slavie.

O přestupu Votíkové do PSG pak informoval své fanoušky na svém twiiterovém účtu i samotný ženský tým pařížského velkoklubu, který tak zveřejnil fotku české hráčky držící dres s číslem 30. Bude tak tedy nosit stejnou číslovku jako Lionel Messi. "Je to super úlet," řekla k tomu Votíková.

PSG nebyl jediným klubem na evropské scéně, který měl zájem o služby české gólmanky. Nakonec ale zvítězilo francouzské hlavní město. "Žádný vyloženě vysněný klub pro přestup jsem nikdy neměla, ale je to jeden z nejlepších týmů v Evropě, takže to splněný sen určitě je," nechala se slyšet Votíková.

Ta se také mimochodem stane vůbec první českou fotbalistkou, která si zahraje ve francouzské lize. "Neznamená to pro mě vlastně nic. Tahle prvenství v zahraničních ligách pro mě nejsou nijak podstatná. Poslední dvě sezony jsem sice o zahraničí přemýšlela, nabídky ale nebyly až tak zajímavé. Ta do PSG se nicméně nedala odmítnout," pokračovala Češka.

Ráda by se tak v Paříži v budoucnu dostala až na samotný post brankářské jedničky, o nějž bude bojovat především s německou brankářkou Charlotte Vollovou. "Mým cílem je se samozřejmě porvat o místo jedničky, i když to bude vzhledem ke konkurenci velmi těžké. Chtěla bych odehrát, co nejvíce zápasů bude možno, obhájit titul francouzského mistra a dostat se co nejdále v Lize mistryň, nejlépe do finále. Cílem také je zapadnout do týmu nebo se naučit aspoň trošku francouzsky," zakončila Votíková.