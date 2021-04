Cesta Slavie Evropskou ligou končí. Na Arsenal v odvetě v Edenu vůbec nestačila

Mělo to být varování, když po čtvrthodině hry vystřelil Saka na bránu ze střední vzdálenosti, trefil tyč a od ní se balón odrazil k Smithu Roweovi. Ten nikým nebráněn, neboť bránící slávisté tehdy byli jenom pouhými diváky, dorazil míč do branky. Gól však tehdy ještě neplatil, neboť po posouzení u VARu dospěl rozhodčí Cakir k tomu, že Smith Rowe byl v ofsajdu.

Za chvíli už ale gól Pépého platil a následovalo tak hrůzných šest minut. Po dvou minutách od tohoto gólového okamžiku následoval další, kdy pronikal do další šance opět Pépé. S ním si nevěděl rady bránící Hromada a nakonec z toho byl penaltový zákrok. K následnému pokutovému kopu se postavil Lacazette a ten s přehledem tuto situaci proměnil. O tři minuty později se dopředu pro změnu řítil Saka, jehož bránil Bořil, jenž ale na devatenáctiletého fotbalistu sám nestačil. Bořila tak Saka v klidu obešel do volného prostoru a následně zamířil k bližší tyči a to takovým způsobem, že se gólman Kolář jenom díval.

Mimochodem, Kolář neměl jistotu, že do tohoto duelu zasáhne. Muž s maskou a s helmou si totiž na středečním tréninku poranil rameno a nevypadalo to tak s ním vůbec dobře. Nakonec se ale dal do kupy a jistě tak patří k největším slávistickým bokjovníkům a tudíž i hrdinům Pražanů v Evropské lize.

Ze hry Slavie se tak tedy v tomto utkání rázem vytratila týmovost a kompaktnost, neboť právě díky těmto faktorům to svěřenci kouče Trpišovského v Evropě dotáhli tak daleko. Ze sešívaných se tak rázem stal bezradný komparz.

Do druhého poločasu se tak Trpišovský rozhodl poslat hned čtveřici čerstvých hráčů, ovšem na dosavadním obrázku zápasu se nic nezměnilo. Naopak na 0:4 zvýšil v 77. minutě Lacazette poté, co si dokázal poradit se Zimou a poté, co další bránící hráč Masopust opět jenom na celé dění koukal.

Pražané se ještě modlili, aby jim nakonec hosté nevstřelili nepopulárního bůra. Jen těsně vedle zamířil v závěru střídající Martinelli.

Slavia se tak tedy loučí pro sezónu 2020/21 s evropskou fotbalovou scénou, ovšem díky svým výkonům odcházejí se vztyčenou hlavou.

Odvetné čtvrtfinále Evropské ligy (15.4.2021):

Konečný výsledek:

Slavia Praha - Arsenal FC 0:4 (0:3)

Branky: 21. z penalty a 77. Lacazette, 18. Pépé, 24. Saka