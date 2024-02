Sparta postoupila do osmifinále Evropské ligy. Galatasaray porazila i díky přesilovce jasně 4:1

O velký výsledek se Sparta proti tureckému velkoklubu postarala i navzdory několika absencím oproti předešlému duelu v Turecku. Kvůli kartám museli sparťané oželet služeb svého kapitána Ladislava Krejčího, chyběli taktéž záložník Ryneš a křídelník Birmančevič.

Pražané otevřeli skóre odvety už po osmi minutách hry, kdy Preciado zakončil akci, kterou sám začal vyhraným soubojem ještě na vlastní polovině. Poté se k němu míč vrátil přes Kuchtu a Kairinena do běhu ve směru na istanbulskou branku, přičemž hostující obrana už ho nestíhala. Tváří v tvář pak přehodil balon přes gólmana Musleru, 1:0.

Po dalších osmi minutách hry padl další gól zápasu, ovšem do sparťanské branky. Stalo se tak z první větší hostující příležitosti. I když nejprve se brankáři Vindahlovi podařilo vytáhnout Sánchezovu hlavičku na břevno, na následnou Bardakciho dorážku už neměl. Branku ještě prozkoumával videorozhodčí kvůli možnému ofsajdu, jenž se ale nenašel a stav byl tak 1:1. Zanedlouho se mohli hosté radovat i z otočení skóre, to by ale Aktürkoglu předešlou Mertensovu přihrávku musel zužitkovat lépe než nepřesnou střelou z voleje.

Na další zaznamenáníhodnou akci si musela pražská Letná v neutuchající skvělé atmosféře počkat až do 39. minuty, kdy se do dalšího brejku v zápase dostal neustále aktivní Preciado, jenž tentokrát zvolil přihrávku na Olatunjiho. Ten se rozhodl pro efektní zakončení patičkou, gólman Muslera nakonec balon vykopl do bezpečí. Následně sice Kuchta dopravil míč do sítě, ale gól nakonec neplatil kvůli ofsajdu.

Už od úvodu druhého dějství se Pražané snažili zase zvrátit zápas na svou stranu, Haraslínovi se to ještě střelou z hranice velkého vápna nepodařilo. V 55. minutě se do další velké šance dostal Olatunji kvůli chybné Yilmazově rozehrávce, ale i on zakončil nakonec nepřesně. Na druhé straně pak neuspěl se svým zakončením ani Mertens. Zlom zápasu nastal v 68. minutě, kdy Ayhan ostrým zákrokem fauloval Haraslína a byl za to oceněn červenou kartou od anglického rozhodčího Anthonyho Taylora, jenž dostál své pověsti a kromě této červené rozdal v zápase hned několik žlutých karet.

Následně na hřiště kouč Priske vyslal Zelného s novou albánskou akvizicí Tucim a právě tito dva hráči začali ve využívání nabídnuté početní výhody. Zelený centroval zleva do šestnáctky na hlavičkujícího Tuciho, který svým zakončením ke vzdálenější tyči vstřelil gól na 2:1. Na rozdíl od zápasu v Istanbulu se tentokrát naštěstí nestalo, že by byl po vyloučení istanbulského fotbalisty vyloučen i sparťanský hráč, naopak se Sparta starala o navyšování vedení.

Potřebný postupový gól padl v 80. minutě, kdy se Tuci tentokrát stylizoval do role přihrávajícího, když poslal míč přes bránícího Sáncheze na Haraslína a ten rozradostnil zaplněnou Letnou, 3:1. Hrálo se ve velké intenzitě na obou stranách a na obou stranách tak bylo vidět, jak hráčům docházejí síly. Hostujícímu mužstvu došly síly takovým způsobem, že už nemělo dostatek sil na závěrečný tlak, v šesté minutě nastavení šli tři sparťani na jednoho, přičemž Laci nakonec předal míč Kuchtovi, který už sotva pletl nohama, přesto navýšil na konečných 4:1, aby mohl následně oslavit nedávné narození své dcery.

Přestože mohla naplno po závěrečném hvizdu propuknout radost v hledišti, mezi lavičkami se naplno projevila horká turecká krev, kdy měl istanbulský realizační tým napadnout sparťanskou lavičku, samotní sparťanští hráči se ale naštěstí do těchto ostrých bojů, kde nebylo nouze o kopance, nezapojovali.

Po vychladnutí emocí nakonec kouč hostů Okan Buruk uznal, že byli po většinu zápasu horším mužstvem. "Celý zápas nám zkazily zbytečné ztráty míče, dostali jsme po nich tři ze čtyř gólů. Soupeř čekal na svoje šance a proměnil je. Hráli jsme zcela pod své možnosti. Chci soupeři pogratulovat za srdnatý výkon. Přeji jim hodně štěstí," nechal se slyšet konkrétně.

Pro sparťanského stratéga Briana Priskeho se jednalo o nejlepší sparťanský výkon pod jeho vedením. "Viděli jsme jeden z nejlepších výkonů Sparty za dlouhou dobu. Takticky, technicky i fyzicky jsme hráli úžasně. Odvedli jsme velmi vyspělý výkon před skvělým domácím publikem. Jsem na kluky opravdu hrdý, zaslouží si to," uvedl.

Poprvé v historii českého fotbalu se tak v osmifinále evropských pohárů představí hned tři čeští zástupci, čímž se tak Česko výrazně přiblížilo k elitní desítce v žebříčku koeficientů a k přímé účasti vítěze české ligy v Lize mistrů.

Konečný výsledek odvety play-off Evropské ligy UEFA (22.2.2024):

Sparta Praha – Galatasaray Istanbul 4:1 (1:1)

Branky: 8. Preciado, 74. Tuci, 80. Haraslín, 90.+6 Kuchta – 16. Bardakci. Rozhodčí: Taylor – Beswick, Nunn – Attwell (video, všichni Angl.). ŽK: Sörensen, Kuchta, Preciado – Demirbay, Kutlu, Carlos Vinícius. ČK: 70. Ayhan (Galatasaray). Diváci: 18 205. První zápas: 2:3, postoupila Sparta

Sparta: Vindahl – Vitík, Panák, Sörensen – Preciado, Kairinen, Laci, Wiesner (72. Zelený) – Olatunji (66. Tuci), Haraslín (87. Sadílek) – Kuchta. Trenér: Priske

Galatasaray: Muslera – Ayhan, Sánchez, Bardakci, Kutlu – Torreira (83. Carlos Vinícius), Demirbay (75. Tete) – B. A. Yilmaz, Mertens (62. Oliveira), Aktürkoglu (62. Zaha) – Icardi. Trenér: Buruk