Chování Ronalda je na legendu Manchesteru United moc. Vyzvala ho k odchodu z klubu

"Musí to skončit. Ronaldo musí odejít někam, kde bude každý víkend hrát. Ronaldo roli náhradníka nikdy nepřijme, což je v pořádku. Ale klub se s ním musí domluvit na okamžitém odchodu, nebo uzavřít příměří do mistrovství světa, a pak to celé skončit," nechal se slyšet bývalý obránce, jenž během svého devatenáctiletého angažmá v Manchesteru United nastupoval právě s Ronaldem.

Ten byl neoodlitelnou součástí Rudých ďáblů už v letech 2003-2009 a právě během této doby dokázal s klubem dojít nejen ke třem ligovým titulům, ale i k trofeji pro vítěze Ligy mistrů. Až loni zase začal oblékat dres tohoto slavného anglického velkoklubu poté, co v mezidobí nastupoval za Real Madrid a Juventus Turín.

Návrat na Old Trafford si ale Ronaldo rozhodně představoval jinak. Přestože během minulé sezóny nastřílel 24 branek, k lepšímu než šestému místu v Premier League to pro Manchester United nakonec nestačilo. Proto se tak pro tuto sezónu 2022/23 musí manchesterský celek spokojit pouze s Evropskou ligou a nikoli s prestižní Ligou mistrů a proto se už od letošního léta mluví neustále o jeho možném odchodu.

Právě probíhající sezóna je pro něj ještě horší než ta předešlá. Za pouhých dvanáct dosavadních zápasů, do kterých nastoupil, totiž vstřelil jen dvě branky a v posledních zápasech s ním kouč Erik ten Hag do základní sestavy vůbec nepočítá. Protože se nedostal vůbec do zápasu s Tottenhamem, reagovalna to Ronaldo předčasných odchodem z lavičky do kabin, což už předvedl ještě v letní přípravě proti Vallecanu.

Na to poukázal v rozhovoru pro Sky Sport i Gary Neville. "Bylo to podruhé, co Ronaldo nasedl do auta a odjel z Old Trafford ještě před tím, než se do šatny dostali jeho spoluhráči. A jako někdo, kdo atmosféru v kabině zažil, říkám, že to je nepřijatelné," řekl konkrétně sedmačtyřicetiletý Neville a dodal: "Navíc, když se zamyslíte nad tím, jestli má být Cristiano v sestavě, tak United jsou bez něj lepší a Erik ten Hag to ví. Takže jediné, co Cristiano a klub mohou udělat, je sednout si a domluvit se na ukončení spolupráce."