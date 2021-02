Dobrá zpráva pro Slavii. Duel s Leicesterem se může odehrát v Edenu

Pražský Eden jako dějiště zápasu mezi Slavií a Leicesterem zatím na svých stránkách neavizuje ani samotná Evropská fotbalová unie UEFA. Ta měla vytyčený termín pro případné změny dějišť jednotlivých zápasů do 8. února a UEFA tak zatím potvrdila, že se změny týkají Lipska, Mönchengladbachu a Hoffenheimu.

Tuzemské ministerstvo zdravotnictví tedy podle všeho, alespoň dle zatím neoficiálních informací, bylo opět vstřícné vůči českému fotbalu a navázalo tak tím na podzim, kdy se i přes zdejší nouzový stav mohly odehrát domácí zápasy Sparty, Slavie a Liberce ve skupinách Evropské ligy.

Oproti podzimu je přeci jenom situace jiná. Protože se v tomto případě jedná o soupeře z Anglie a právě Anglie je v sioučasnosti hned několika zeměmi označována za rizikovou kvůli známé nakažlivější britské mutaci koronaviru. V České republice platí, že jakýkoli návštěvník z Ostrovů musí poté, co se dostane přes hranice do Česka, na pětidenní povinnou karanténu. Právě to by se týkalo i anglických profesionálních sportovců, tedy i fotbalistů Leicesteru. Ti by mohli pětidenní karanténu absolvovat, pokud by do Prahy přicestovali po duelu s Liverpoolem konajícího se v sobotu 13. února. Duel se Slavií je pak na programu ve čtvrtek 18. února.

Pravděpodobně tomu ale bude tak, že Leicester dorazí do Prahy den před utkáním a tak budou muset dodrřovat opatření navržené šéfem Slavie Jaroslavem Tvrdíkem. Tedy nechat se testovat hned po příletu do Česka na koronavirus, absolvovat následnou izolaci do doby, než budou známy výsledky, omezený pohyb v ČR a to v místě odděleného ubytování a v místě zápasu a používat během pobytu v Česku respirátor FFP2.

Leicester bude tak jediným anglickým klubem, kterému bude umožněno odehrát svůj venkovní duel v původně plánovaném dějišti. To Liverpool a Manchester City se v rámci Ligy mistrů do Německa nepodívají. A tak se duel mezi Lipskem a Liverpoolem v úterý 16. února odehraje v Budapešti, stejně jako zápas Mönchengladbachu s Manchesterem City. V Evropské lize pak Hoffenheim svůj zápas s norským Molde odehraje ve Villarrealu.

Připomeňme, že Slavia pak bude mít na programu odvetu play-off Evropské ligy v Leicesteru 25. února a pokud budou všechna dosavadní opatření v platnosti, i Slavii tehdy bude čekat po návratu domů pětidenní karanténa. To by znamenalo, že by pak musel být odložen její ligový duel se Slováckem, jenž je na programu 28. února.