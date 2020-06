Dohrání sezóny evropských pohárů? Liga mistrů bude zakončena v Portugalsku, EL v Německu

Plán, nad kterým má UEFA ve středu zasednout, počítá konkrétně s tím, že by se turnaj pod názvem "Final Eight", kterým by se Liga mistrů dohrála, hrál během jedeácti dnů a uskutečnila by se poté, co by se dohrála osmifinálová fáze, během které byla sezóna kvůli koronavirové pandemii v březnu přerušena. Zúčastnili by se ho následní čtvrtfinalisté, kteří by se tedy přesunuli do Portugalska, konkrétně do Lisabonu, kde by se zápasy tohoto turnaje odehrály na stadionech Estádio da Luz a Estádio José Alvalade.

Předběžně se počítá s následujícími termíny pro čtyři čtvrtfinále: 12. až 15. srpna. Následující dvě semifinále by pak měly být na programu 18. a 19. srpna a 23. srpna by se pak hrálo finále. Připomeňme, že do čtvrtfinále Ligy mistrů se už stihly probojovat týmy Paris Saint Germain, Atalanta Bergamo, Atlético Madrid a Lipsko. Z osmifinálové fáze pak ještě zbývají odehrát odvety Manchester City - Real Madrid, Juventus Turín - Lyon, Bayern Mnichov - Chelsea a Barcelona - Neapol.

Celý finálový turnaj nejlepších osmi evropských celků by se pochopitelně hrál bez fanoušků v hledištích, i když to ještě UEFA zcela nepotvrdila. Podle ní záleží na tom, jak se bude vyvíjet v Portugalsku epidemiologická situace.

Původně se s coby pořadatelským městem pro letošní finále Ligy mistrů počítalo s Istanbulem. To bude finále soutěže hostit nakonec až příští rok.

Podobným způsobem se pak podle plánu UEFA, o kterém informuje agentura Reuters, dohraje i nEvropská liga, která by pro změnu byla zakončena v Německu a to konkrétně v Duisburgu, Düsseldorfu, Gelsenkirchenu a Kolíně nad Rýnem. Z úvodních osmifinálových zápasů se akorát nesthly odehrát dva a to Sevilla s AS Řím a Inter Milán s Getafe.

Kvůli posunutí sezóny se samozřejmě posune i původní termín určený pro odehrání Superpoháru UEFA. Vítězové Ligy mistrů a Evropské ligy by se měly nově utkat v Budapešti 24. září.