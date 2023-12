Na jaře se v Lize mistrů Citizens utkají s Kodaní. Barcelonu čeká Neapol, Bayern Mnichov zase Lazio

Připomeňme, že fotbalisté Kodaně se do Ligy mistrů dostali poté, co si v létě v 3. předkole poradili s pražskou Spartou navzdory těžké odvetě, jež vrcholila až penaltovým rozstřelem. V následné skupinové fázi se utkali s Bayernem Mnichov, Manchesterem United a Galatasarayem Istanbul. Právě po závěrečném vítězství nad posledně jmenovaným tureckým soupeřem v posledním kole dokázala Kodaň proklouznout do osmifinále.

Nyní se bude dánský celek připravovat na dvojzápas s nejtěžším možným soupeřem, tedy s Manchesterem City, obhájcem trofeje pro vítěze Ligy mistrů. Se Citizens se Kodaň utkala i v minulé sezóně Ligy mistrů, tehdy ale po domácí bezbrankové remíze prohrála venku vysoko 0:5. K Manchesteru City je pak třeba dodat, že letos ve skupině vyhrál všechny zápasy a nastřílel nejvíce branek, konkrétně osmnáct.

"Nejtěžší možný los, Manchester City je nejlepší tým na světě. Mají všechno, v týmu jsou skvělé individuality. Už loni jsme si ale dokázali, že se s nimi hrát dá. Na podzim jsme navíc předváděli dobré výkony v Lize mistrů, máme zase více zkušeností i větší sebevědomí," nechal se k výsledkům losu slyšet kouč dánského mistra Jacob Neestrup. Kodaň se tak mimochodem představí ve vyřazovací fázi Ligy mistrů poprvé po 13 letech.

Potřetí v posledních třech letech se bude snažit dostat do čtvrtfinále Ligy mistrů Neapol. Od roku 2020 se potřetí bude muset v osmifinále vypořádat s Barcelonou. V osmifinále Ligy mistrů v roce 2020 se však Neapoli projít přes tento katalánský velkoklub nepodařilo, v roce 2022 se to pro změnu Neapoli nepovedlo ani v osmifinále Evropské ligy.

Těžkého soupeře dostalo v osmifinále také Lipsko, které se tentokrát utká s Realem Madrid. Mimochodem, vloni se ve stejné fázi soutěže utkal s pozdějším vítězem soutěže Manchesterem City. Také královský klub z Madridu v letošní základní fázi Ligy mistrů neztratil ani bod. V loňské sezóně se pak oba kluby spolu utkaly už ve skupině, přičemž tehdy oba pokaždé vyhrály své domácí zápasy. "Real je samozřejmě jeden z top favoritů. Nechceme se ale pouze zúčastnit, popereme se o postup," uvedl k losu sportovní ředitel Lipska Rouven Schröder.

Další zajímavou dvojici v osmifinále vytvořili Lazio Řím a Bayern Mnichov, kteří si tak zopakují své vzájemné osmifinále z roku 2021, kdy mnichovský velkoklub dvojzápas ovládl celkovým skóre 6:2. "Na Lazio máme dobré vzpomínky. Do dvojzápasu vstoupíme z pozice favorita, rozhodně ale nesmíme nic podcenit," je si vědom brankář a zároveň kapitán Bayernu Manuel Neuer.

Ke koukání bude zajímavé i osmifinále mezi Paris Saint Germain a San Sebastianem, protože oba celky zdobí v poslední době skvělá forma. Vždyť oba týmy v dosavadní sezóně 2023/24 prohráli pouze třikrát. Mimochodem, San Sebastian překvapil, když ovládl svou skupinu D.

Zbývajícími osmifinálovými dvojicemi pak jsou Porto vs. Arsenal, Eindhoven vs. Dortmund a Inter Milán vs. Atlético Madrid.

Dodejme, že první zápasy jsou na programu 13., 14., 20. a 21. února, odvety pak 5., 6., 12. a 13. března.

Los osmifinále Ligy mistrů:

Porto – Arsenal, Neapol – Barcelona, Paris St. Germain – San Sebastian, Inter Milán – Atlético Madrid, PSV Eindhoven – Dortmund, Lazio Řím – Bayern Mnichov, FC Kodaň – Manchester City, Lipsko – Real Madrid