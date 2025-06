USA proti všem. Američané vetovali požadavek okamžitého příměří v Gaze

Spojené státy ve středu vetovaly rezoluci Rady bezpečnosti OSN, která vyzývala k „okamžitému, bezpodmínečnému a trvalému příměří“ v Pásmu Gazy, kde od podzimu 2023 pokračuje válka mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás. Pro rezoluci hlasovalo čtrnáct států, včetně všech čtyř stálých členů Rady bezpečnosti s právem veta – Ruské federace, Číny, Francie a Velké Británie. Spojené státy byly jedinou zemí, která návrh vetovala.

„Rezoluce je nepřijatelná pro to, co říká, je nepřijatelná pro to, co neříká, a je nepřijatelná pro způsob, jakým byla předložena,“ zdůraznila americká velvyslankyně při OSN Dorothy Camille Sheahová.

Americké stanovisko vyjádřila ještě před hlasováním. „Od začátku tohoto konfliktu jsme zaujali velmi jasný postoj, že Izrael má právo se bránit, což zahrnuje porážku Hamásu a zajištění, že se již nikdy nedostane do pozice, kdy by mohl Izrael ohrozit. V tomto ohledu je jakýkoli dokument, který ohrožuje bezpečnost našeho blízkého spojence Izraele, nepřípustný,“ shrnula.

Nejedná se přitom o první případ, kdy Spojené státy vetovaly návrh vyzývající k okamžitému a bezpodmínečnému příměří v Gaze; obdobné veto použily již v listopadu loňského roku s odůvodněním, že návrh neřeší otázku propuštění izraelských rukojmích.

Oproti tomu Spojené království rezoluci podpořilo. „Spojené království dnes hlasovalo pro tuto rezoluci kvůli nesnesitelné situaci v Gaze. Jsme odhodláni dosáhnout ukončení této války, zajistit propuštění rukojmích zadržovaných hnutím Hamás a zmírnit katastrofální humanitární situaci Palestinců v Gaze,“ uvedla britská velvyslankyně Barbara Woodwardová.

Postoj Spojených států opět ukazuje jejich jednostrannou podporu Izraele na úkor humanitární situace v Gaze. Veto USA fakticky blokuje snahy mezinárodního společenství o ukončení konfliktu a zmírnění utrpení civilního obyvatelstva.