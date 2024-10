Úspěšný návrat do Ligy mistrů. Sparta i ve druhém vystoupení bodovala

Připomeňme, že pražská Sparta nastoupila k tomuto duelu Ligy mistrů poté, co před tím v ligové generálce překvapivě nestačila na Olomouc, se kterou doma prohrála 2:3. Na Pražanech tak bylo znát, že chtějí na evropské scéně první prohru v sezóně odčinit. Už po pěti minutách hry k tomu měla nakročeno, když využila chybné rozehrávky a následně se tak dostala do přečíslení. Tuto nabídnutou příležitost ale tehdy sparťané nevyřešili nakonec nejlépe.

To německý celek za chvíli ukázal lekci z produktivity, když dokázal gólově zakončit svou první akci, která šla přes Mittelstädta, jenž se postaral o centr, který se snesl k volnému Millotovi a právě on svou hlavičkou rozradostnil zaplněný šedesátitisícový stadion.

Pražané ale naštěstí nesklidily zbraně a do konce poločasu se snažili o vyrovnanou hru a především o vyrovnání stavu. Aktivní směrem dopředu byl hlavně Kairinen, jenž se stylizoval do role nebezpečného rozehrávače přímých kopů. Nejprve nacentroval na hlavičkujícího Vitíka, jenž však zamířil pouze do tyče. A poté, co na druhé straně po naběhnutí za obranu Undav nepřekonal gólmana Vindahla, nakonec se podařilo sparťanům dopracovat ke kýženému vyrovnání a to zásluhou další standardní situace ve 32. minutě, opět zahrávanou Kairinenem. Ten se tentokrát odhodlal ke střele, přičemž z toho byl nádherný projektil, proti kterému brankář Nübel neměl šanci zasáhnout, jelikož byl zamířen na tolik přesně, že od tyče vymetla levou šibenici, 1:1.

V první půli nemusel ze sparťanského pohledu zůstat jen u toho. Ve 39. minutě byl totiž blízko ke skórování Birmančevič, k němuž vyslal centr Ryneš, ovšem prvně jmenovaný tento centr nedokázal využít, jelikož Birmančevičova hlavička zamířila do břevna.

Mdlý závěr první půle chtěli domácí odčinit naprosto jiným přístupem k zápasu po návratu z kabiny, což se jim kromě skórování nepodařilo. Blízko k němu byl třeba Undav, když vystihl Vindahlovu chybnou rozehrávku, naštěstí ale tehdy ihned svou chybu brankář Vindahl napravil zákrokem. Navzdory vzrůstajícímu náporu domácích se mohli z vedení radovat i sparťani, kdyby ovšem Zeleného střelu zablokoval Chabot, aby pak následně neuspěl dorážející Birmančevič zblízka.

Tlak domácích nadále pokračoval. Z vápna zakončoval neúspěšně Millot, jehož zablokovala hostující defenziva. Následoval rohový kop, po němž pro změnu zahrozil střídající Chase, který si opět nepřišel na obranu Sparty. Akce domácích s postupem času přibývaly. Dalším zakončovatelem další akce byl Stiller, jenž však zamířil jen do Vindahlovy náruče. Stejně tak si dánský brankář ve službách letenských poradil i se střelou střídajícího Riedera.

I přes stoupající tlak se však domácím k jejich rozčarování dát vedoucí branku nepodařilo a Sparta tak touto remízou pokračovala ve šňůře úspěchů českých klubů na evropské scéně.

Konečný výsledek zápasu 2. kola fotbalové Ligy mistrů (1.10.2024):

VfB Stuttgart – Sparta Praha 1:1 (1:1)

Branky: 7. Millot – 32. Kairinen. Rozhodčí: Lukjančukas – Mirauskas, Kazlauskas (všichni Lit.) – Brisard (video, Fr.). ŽK: Stenzel – Kairinen. Diváci: 60 000 (vyprodáno)

Stuttgart: Nübel – Stenzel (62. Chase), Rouault, Chabot, Mittelstädt – Karazor (76. Touré), Stiller – Millot, Undav, Leweling (84. Rieder) – Demirovič (62. Führich). Trenér: Hoeness

Sparta: Vindahl – Vitík, Panák, Zelený – Preciado, Kairinen, Laci (70. Sadílek), Ryneš – Birmančevič, Haraslín (81. Krasniqi) – Rrahmani (70. Olatunji). Trenér: Friis