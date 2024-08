Fotbalová Sparta zlomila prokletí. Po devatenácti letech se vrací do hlavní fáze Ligy mistrů

Než se šlo na věc, letenský stadion uctil minutou potlesku památku zesnulého švédského trenéra Svena-Görena Erikssona. Od prvních minut pak pokračovala Sparta v nepříjemném napadání rozehrávky Malmö, což severskému soupeři v prvním zápase nevonělo a nevonělo mu to ani tentokrát. Po jenom takovém sparťanském nátlaku v 16. minutě darovali Pražanům rohový kop, po jehož následném rozehrání odpískal bez zaváhání francouzský sudí Turpin penaltu. Stalo se tak poté, co před jeho zraky Zätterström svalil na zem Sörensena. K penaltě se postavil Birmančevič, ovšem na něj padla tíha okamžiku, jelikož přestřelil.

Ve 25. minutě byla na zaplněné Letné, která hnala dopředu své miláčky jako jeden muž, k vidění další penalta. To po jediném náznaku šance hostů za celý zápas, po kterém byl faulován v šestnáctce unikající Christiansen Vitíkem. Byl to samotný faulovaný hráč, který se postavil k rozehrávce tohoto pokutového kopu, ale ani on neuspěl. Gólman Vindahl ho k radosti sparťanských fanoušků dokázal vychytat skokem k tyči.

Blízko ke skórování měli letenští ve 34. minutě, kdy se balon dostal od Birmančeviče do šestnáctky k volnému Haraslínovi. Te však ve slibné pozici netrefil míč ideálně a přestřelil. Krátce před odchodem do kabin se pokoušel navázat na svůj gól z prvního zápasu Ryneš, kdy se do toho opět opřel zpoza vápna, s jeho přízemní střelou si ale gólman Dahlin poradil.

Druhý poločas se rozjížděl pomaleji, než se dospělo k první větší příležitosti. Na tu si museli fanoušci počkat až po uběhnutí hodiny hry, kdy se Laci odhodlal k technické střele na zadní tyč zpoza vápna, avšak jen těsně vedle minul branku Malmö. To Haraslín byl v 67. minutě o dost přesnější, když se mu podařilo střelou na zadní tyč rozvlnit síť za Dahlinovými zády. Radost ale byla rychle uhašena odmáváním ofsajdu. Na svůj regulérní gól si tak ještě musel počkat.

O tři minuty později přivítala Letná na hrací ploše novou posilu Rrahmaniho, přičemž za chvíli za sparťany zahrozil Kairinen, kdy z volného přímého kopu trefil břevno. Na druhé straně to zkoušel neúspěšně z úhlu Busanello. A tak to byla tedy v 78. Minutě daleko aktivnější v defenzivě s jistotou hrající Sparta, která otevřela konečně skóre této odvety. Poté, co se tehdy Busanello pro změnu stylizoval do role faulujícího v souboji se střídajícím Preciadem, přesný Turpin nařídil třetí penaltu v tomto zápase. Ta už byla naštěstí proměněna, o což se postaral Haraslín, 1:0.

A Haraslín se pak zapsal do historie tohoto utkání ještě jednou, když nejprve ukličkoval bránícího Bolina, aby pak nahrál do předbrankového prostoru, kam si naběhl mimo jiné i Rrahmani a tomu se podařilo doťuknout balon do branky. Pro kosovského reprezentanta a nejdražší posilu v historii Sparty to byl debut jako hrom.

Protože se pak hostům zkorigovat výsledek i díky výtečnému gólmanovi Vindahlovi nepodařilo, Pražané si tak už v poklidu došli za vysněnou účastí v Lize mistrů

Kapitán Sparty Filip Panák pak v rozhovoru pro Nova Sport mluvil o splněném snu. "Už jsem někdy nevěřil, že se mi to podaří. Ale ta cesta, kterou tady nastavil pan Rosický a další je správná. A koho bych chtěl za soupeře v Lize mistrů? Real Madrid a Gironu. Tu kvůli Krejdovi (Krejčímu). Volali jsme si před zápasem a chtěl bych tam jet a porazit ho. Jsem rád, že jsme si s jejich útoky poradili dobře a je super vizitka hrát dvakrát s Malmö a mít čisté konto," nechal se slyšet konkrétně.

Konečný výsledek odvety 4. předkola Ligy mistrů (27.8.2024):

Sparta Praha – Malmö FF 2:0 (0:0)

Branky: 80. Haraslín z pen., 83. Rrahmani. Rozhodčí: Turpin – Danos, Pages – Delajod (video, všichni Fr.). ŽK: Vitík, Panák, Rrahmani – Zätterström, Peňa, Christiansen. Diváci: 18 215. První zápas 2:0, postoupila Sparta

Sparta: Vindahl – Vitík, Panák, Sörensen – Wiesner (69. Preciado), Laci, Kairinen, Ryneš – Birmančevič, Haraslín (88. Krasniqi) – Olatunji (69. Rrahmani). Trenér: Friis

Malmö: Dahlin – Rösler (73. Bolin), Jansson, Zätterström – Stryger, Peňa, Johnsen (86. Loukili), Busanello – Rieks (59. Botheim), Kiese Thelin, Christiansen (73. Ali). Trenér: Rydström