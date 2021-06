Finsko na senzační výrhu nad Dánskem nenavázalo. S Ruskem prohrálo 0:1

Seveřané však chtěli od úvodních minut očividně navázat na svbůj předešlý úspěch s Dánskem a hned ve 3. minutě utkání tak mohl vstřelit další branku na šampionátu Pohjanpalo, na nějž mířil balón centrovaný od kopačky Rajtaly. Pohjanpalo sice tehdy gólmana Safonova překonal, branka ale nebyla uznána kvůli těsné ofsajdové situaci.

Záhy mohli skórovat na druhé straně Rusové, kteří předvedli kombinační akci, na jejímž konci se ocitl před brankou Ozdojev, který ale přestřelil. Pak ale pro Rusy přišla nešťastná chvíle, neboť se pak museli po zbytek zápasu obejít bez obránce Fernandese, jenž musel být předčasně vystřídán po jeho nekontrolovatelném pádu na záda.

Na hrací ploše se tak objevil Karavajev a právě na něj dvanáct minut po svém příchodu mířil centr zleva, včas se ale u něj objevil bránící Uronen. Právě tito oba soupeři se dostali zanedlouho do péče svých týmových lékařů a to poté, co krátce po půlhodině hry ruský obránce narazil do tyče a následně nechtěně kopačkou trefil obličej Uronena.

I kvůli hned několika ošetřováním byla první půle prodloužen hned o šest minut a právě během tohoto nastaveného času Rusové otevřeli skóre. Konkrétně ve druhé nastavené minutě se k Mirančukovi do šestnáctky dostal míč po přihrávce Dzjuby a prvně jmenovaný fotbalista tak rozvlnil finskou síť, 1:0 pro Rusko.

Ve druhé půli většinou Rusové bránili svůj jednobrankový náskok a dařilo s jim to nad míru výtečně. Finové sice měli míč na kopačkách a hledali skulinku do ruské defenzivy, ale marně. Naopak Rusové se spoléhali na bbrejkové příležitosti. Do jedné takové se v 66. minutě dostal čerstvý hráč na hřišti Žemaletdinov, ovšem ten nakonec jen těsně minul. A po svém brejku si pak gólmana Hradeckeho nepřišel ani Kuzjajev. Protože se Rusům navýšit svůj jednobrankový náskok nepodařilio a Finové se naopak do ničeho také nedostali, Rusko tak tedy vyhrálo 1:0.

Mistrovství Evropy ve fotbale 2020 - konečný výsledek (16.6.2021):

SKUPINA B:

Finsko - Rusko 0:1 (0:1)

Branka: 45.+2 Mirančuk