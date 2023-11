Kouč fotbalové reprezentace Šilhavý krátce po postupu na Euro oznámil svou rezignaci

„I přestože máme radost, už před zápasem jsme se rozhodli, že pokračovat nebudeme,“ uvedl nečekaně v pozápasovém rozhovoru pro ČT sport Jaroslav Šilhavý, jenž tak národní tým se svými kolegy z realizačního týmu opouští po pěti letech.

Přiznal, že nad koncem u národního týmu přemýšlel poté, co během tohoto podzimu rostl tlak na jeho osobu ze strany veřejnosti a médií. „Tlak byl enormní. Někdy jsem to ani nechápal. I to rozhodovalo,“ řekl Šilhavý, který ale prozradil, že do Německa přesto jako divák se svými dosavadními kolegy přijede. „Přijedeme kluky povzbudit,“ uvedl.

Během jeho pětiletého angažmá u reprezentace se Šilhavému a spol. povedlo dvakrát postoupit na Euro, přičemž v roce 2021 na závěrečném turnaji postoupili s týmem až do čtvrtfinále. Na světový šampionát v roce 2022 se postoupit Čechům nepodařilo. „Nechtěl bych mluvit jen o sobě. Mám za sebou fůru kluků, bez kterých bych to nedokázal. Myslím, že nějaká práce za námi zůstala. Byli jsme tu přes pět let. Nemusíme se stydět,“ ohlédl se Šilhavý za svým angažmá. To, že hodlá po kvalifikaci skočit, oznámil šéfovi českého fotbalu Petru Fouskovi ještě před utkáním s Moldavskem.

Právě Fousek se pak k ochodu kouče Šilhavého vyjádřil následovně: „Je potřeba trenérovi poděkovat za to, že přivedl mužstvo na evropský šampionát, a za práci, kterou v posledních letech odváděl. Zejména, že se mu povedlo EURO 2020, kdy jsme se dostali do čtvrtfinále, stejně tak nás dostal v Lize národů do elitní skupiny.“