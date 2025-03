Zelenskyj jmenoval nového šéfa ukrajinské armády

"Ukrajinský prezident dnes na mé doporučení jmenoval generálmajora Andrije Viktoroviče Hnatova náčelníkem generálního štábu Ozbrojených sil Ukrajiny," uvedl Umerov na facebooku. Ministr zdůraznil, že pokračuje reforma armády, jejímž cílem je zlepšení bojové efektivity. Její součástí je restrukturalizace velitelského systému a zavedení jasných standardů.

Hnatov má podle Umerova přes 27 let armádních zkušeností, velitel například námořní brigádě či jednotkám v rámci operačního velitelství Východ.

Dosavadní náčelník generálního štábu Anatolij Barhylevyč se přesouvá do pozice vrchního inspektora na ministerstvu obrany. V nové roli má dohlížet na armádní standardy a posílení disciplíny mezi vojáky. Ministr mu zároveň poděkoval za končící působení v čele ozbrojených složek.

Zelenskyj v sobotu k aktuální válečné situaci na telegramu sdělil, že Ukrajinci pozorují hromadění ruských jednotek u východní hranice. "To naznačuje touhu zaútočit na naši Sumskou oblast," konstatoval. Sumská oblast se rozkládá na severovýchodě Ukrajiny při hranicích s Ruskem.

"Bylo by dobré, kdyby všichni partneři chápali, co Putin plánuje, na co se připravuje a co bude ignorovat. Hromadění ruských sil naznačuje, že Moskva hodlá ignorovat diplomacii i nadále. Protahování války Ruskem je zřejmé," poznamenal ukrajinský prezident s tím, že Kyjev je připraven poskytnout spojencům veškeré informace o situaci na frontě, v Kurské oblasti a podél hranic.

Zelenskyj dále uvedl, že armáda stabilizovala situaci u Pokrovsku. Podle jeho slov pokračuje i ukrajinská operace v Kurské oblasti. "Jednotky plní úkoly tak, jak je potřeba. Díky ukrajinským silám v Kursku bylo z jiných směrů odvedeno značné množství ruských sil. Naše jednotky nadále zadržují odpovídající skupiny Ruska a Severní Koreje v Kursku. Naše jednotky nejsou obklíčeny," dodal.