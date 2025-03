Připravuje se setkání Putina s Trumpem, tvrdí poradce šéfa Kremlu

"Vnímáme tyto výzvy (k příměří ze strany Západu a Kyjeva) jako pokus poskytnout ukrajinským jednotkám oddech, protože momentálně zažívají těžké časy," řekl Ušakov novináři Pavlu Zarubinovi podle ruské státní agentury TASS.

Putinův poradce tvrdí, že ruská invazní armáda na Ukrajině aktuálně postupuje ve všech směrech. "V této situaci to vypadá jako pokus umožnit ukrajinské armádě se přezbrojit a přeskupit," konstatoval blízký spolupracovník ruského prezidenta.

Ukrajinci v týdnu jednali s americkou delegací v saúdskoarabské Džiddě a vyjádřili souhlas s americkým návrhem třicetidenního příměří. Ruský prezident Putin reagoval slovy, že souhlasí s myšlenkou zastavení bojů, ale chce nejprve vyjasnit některé věci. Moskva si klade několik podmínek.

Podle Ušakova se chystá i osobní setkání Putina s americkým protějškem Donaldem Trumpem. "Připravujeme se na setkání. Bude zorganizováno ihned, jakmile bude potřeba," prohlásil poradce podle TASS.

Trump v pátek na sociální síti Truth Social napsal, že měl ve čtvrtek dobrou a produktivní diskuzi s ruským protějškem Vladimirem Putinem. "Je tu velmi dobrá šance, že tato hrozná a krvavá válka konečně dospěje ke konci," uvedl.

Podle amerického lídra jsou v současnosti tisíce ukrajinských vojáků v kompletním obklíčení a ve špatné a zranitelné pozici. "Požádal jsem prezidenta Putina, aby ušetřil jejich životy. Byl by to strašný masakr, jaký jsme neviděli od druhé světové války," dodal. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nicméně popřel, že by vojáci byli obklíčeni.