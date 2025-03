Život sebevraha v Ostravě zachránili hasiči. Pomohla jim matrace

Nepříjemný zásah řešily v sobotu záchranné složky v Ostravě. O případu informovali hasiči, kteří na webu uvedli, že těsně před polednem dostali oznámení o muži, který stojí za zábradlím u okraje mostu na ulici 28. října a hrozí skokem.

Na místo okamžitě vyrazila jednotka profesionálních hasičů z ostravských Fifejd, jejíž členové začali s přípravou seskokové matrace, která měla zmírnit případný pád.

"Seskoková matrace byla nafouknuta pomocí stlačeného vzduchu do pohotovostního stavu do jedné minuty v prostoru pod mostem, mimo zorný úhel muže. Poté byla v co nejkratším čase přemístěna přímo pod něj. Na místo byl také povolán policejní vyjednavač," popsali hasiči dění na místě.

Vyjednávání bylo neúspěšné, muž se rozhodl skočit. Matrace si přitom všiml a pokusil se jí vyhnout tím, že skok směřoval do strany. Hasiči nicméně pohotově zareagovali a matraci přesunuli do směru, ve kterém muž skákal. "Tato rychlá reakce umožnila, aby muž dopadl na matraci, čímž se podařilo úspěšně zmírnit následky pádu," dodali hasiči.