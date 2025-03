Budoucnost Palestinců z Gazy je i v rukou Trumpa. Američané ji údajně řeší v Africe

Anonymní američtí a izraelští představitelé potvrdili, že probíhaly kontakty se Somálskem a Somalilandem. Úředníci ze Súdánu však uvedli, že nabídku USA odmítli, zatímco zástupci Somálska a Somalilandu uvedli, že nemají žádné informace o těchto jednáních. Somaliland se odtrhl od Somálska v roce 1991, přičemž doposud nebyl mezinárodně uznán jako nezávislý stát.

Izraelský ministr financí a dlouhodobý zastánce „dobrovolné“ emigrace Palestinců Bezalel Smotrič tento týden prohlásil, že Izrael hledá země, které by mohly přijmout palestinské uprchlíky. Dále uvedl, že židovský stát připravuje na ministerstvu obrany „velmi rozsáhlé emigrační oddělení“.

Tamer Qarmout, docent Dohánského institutu pro postgraduální studia, označil možné vysídlení Palestinců za „červenou čáru, kterou by nikdo neměl překročit“. Tento návrh označil za „šílený“ a prohlásil, že vlády po celém světě by „neměly vstupovat do žádných jednání s Izraelem“ ohledně tohoto tématu.

„Súdán a Somálsko stále trpí následky válek a kolonialismu. Izraelskou vládu je třeba odhalit a postavit na seznam hanby,“ uzavřel Qarmout. Podle něj by africkým zemím, které by přijaly Palestince, mohly být nabídnuty různé výhody, například finanční, diplomatické nebo bezpečnostní.

Generál Abdel-Fattah Burhan, vojenský vůdce Súdánu, na summitu arabských lídrů v Káhiře minulý týden prohlásil, že Súdán „kategoricky odmítá“ jakýkoli plán, který by vedl k přesunu „bratrských Palestinců“ z jejich země, a to pod jakýmikoli záminkami.

Sambu Chepkorir, právník a výzkumný pracovník zabývající se konflikty, upozornil, že Somálsko dlouhodobě podporuje palestinskou samosprávu.

Diskuse o možnosti vysídlení Palestinců začaly měsíc poté, co americký prezident Donald Trump prezentoval plán pro „převzetí“ pásma Gazy s příslibem „krásného místa“, kam by bylo palestinské obyvatelstvo přesídleno. Trumpova iniciativa vyvolala kritiku ze strany zemí Blízkého východu.