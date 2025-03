V Lidlu se zamysleli a vymysleli něco netradičního. O úspěchu rozhodnou lidé

Zákazníci nově najdou v chladničkách uvnitř prodejen Lidl balení šunky, která je speciálně upravená za jedním účelem. Lidem má usnadnit přípravu svačin. "Novinku Pikok Šunka na rohlík jsme vytvořili na základě nápadu našeho nákupního oddělení," řekla tisková mluvčí firmy Eliška Froschová Stehlíková webu idnes.cz.

"Chtěli jsme přijít s něčím originálním a zároveň zaplnit mezeru na trhu, protože žádný jiný výrobce nenabízí šunku, která by svou velikostí přesně odpovídala rohlíku," vysvětlila záměr.

O úspěchu nápadu se teprve rozhodne, v této chvíli podle mluvčí probíhá testování. Zásadním faktorem bude i cena, která činí 22,90 Kč za stogramové balení. "Jaký bude o Šunku v rohlíku zájem, si následně vyhodnotíme a popřípadě nabídku rozšíříme o další druhy masa," dodala Froschová Stehlíková.

Počátky společnosti Lidl sahají do 30. let minulého století, kdy byl v Německu založen velkoobchod s potravinami. Expanze ale začala až v 70. letech po otevření první prodejny. Koncem 80. let se firma začala rozšiřovat za německé hranice. V Česku působí od roku 2003.