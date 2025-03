S navrátilcem Schickem, ale bez nováčků. Hašek zveřejnil nominaci na úvod kvalifikace

V loňském ročníku evropských pohárů se Viktoriánům podařilo postoupit až do čtvrtfinále Konferenční ligy, nyní se do stejné fáze snažili postoupit v Evropské lize. V osmifinále nakonec nestačili na Lazio Řím. To nejprve minulý týden ve čtvrtek v Plzni porazilo Západočechy 2:1 navzdory tomu, že dohrávalo v devíti. V Římě se prali svěřenci kouče Miroslava Koubka statečně, díky Šulcově trefě v úvodu druhé půle navíc sahali po naději. Vše nakonec zhatila hlavička Alessia Romagnoliho, jemuž navíc ještě přálo štěstí, když o jeho brance rozhodla gólová technologie.