Spartu zasáhla další nepříjemnost. Rosický byl hospitalizován kvůli problémům se srdcem

O tom, že sparťanský sportovní manažer strávil předešlé dny v nemocnici, ale naštěstí nemusel podstoupit žádný operační zákrok, informoval média a veřejnost ve svém prohlášení samotný Tomáš Rosický. "Jako hráč i jako sportovní ředitel jsem byl zvyklý jít do všeho naplno a po hlavě. Nekoukat doleva doprava, makat na 100 procent. Aktuální situace mi ukázala, že se o sebe musím víc starat. Špatná životospráva, absence aktivního pohybu a naše rodinné dispozice k mému momentálnímu problému mě bohužel dohnaly až do nemocnice," sdělil konkrétně a pokračoval: "Dobrá zpráva je, že bych se měl plně vyléčit, ale momentální stav mi nedovoluje vykonávat tak důležitou funkci, jakou je sportovní ředitel Sparty. S kolegy budu nadále v kontaktu, vždy jsme pracovali jako tým. Připravili jsme plán, máme stanovenou cestu a strategii, máme nastavené procesy. Kluci to všechno zvládnou."

Po dobu absence Tomáše Rosického tak pravomoce sportovního manažera prozatímně přebírá Tomáš Sivok, jenž tak bude v těchto dnech pokračovat v jednáních o novém trenérovi Sparty. "Směřování do další sezony jsme důkladně rozpracovali s Tomem (Rosickým), nyní v tom pokračujeme. Týká se to jak vyjednávání o příchodu nového trenéra, tak i skladby kádru A-týmu. Tom nadále zůstává v kontaktu s klubem a v rámci možností a s respektem ke svému zdravotnímu stavu nám bude pomáhat formou konzultací. Tom má naši plnou podporu, jeho hospitalizace mě zasáhla," komentoval náhlou situaci v klubu výkonný ředitel Sparty František Čupr.

Zastupující sportovní manažer Sivok ho pak doplnil: "Naše aktivity na transferovém trhu pokračují, stejně tak má už konkrétní obrysy proces příchodu nového kouče. S Tomem jsme byli od mého příchodu do Sparty každodenně v kontaktu, rozumíme si. Teď společně s vedením věnuju maximum sil k proměně A-týmu tak, abychom byli v následující sezoně úspěšní."

Připomeňme, že bývalý čtyřiačtyřicetiletý fotbalový reprezentant, jenž byl i kapitánem národního týmu, Tomáš Rosický je ve sparťanském klubovém vedení už od prosince roku 2018. "Nyní intenzivně pracujeme společně s Tomášem Sivokem a v horizontu několika měsíců si v rámci managementu a s oběma Tomáši vyhodnotíme, jakým směrem se ve vedení sportovní oblasti budeme ubírat dál. Řešení s Tomášem Sivokem nám pro následující období zajišťuje stabilitu a kontinuitu," zakončil Čupr.

Rosický už dříve potvrdil, že ve funkci bude pokračovat

Ten v předešlých dnech potvrdil, že Rosický bude ve funkci sportovního ředitele pražské Sparty pokračovat i nadále, navzdory tomu, že sezóna 2024/25 letenskému klubu hrubě nevydařila. "Tomášův konec se rozhodně neblíží, zůstává ve funkci. Stejně jako já si je vědom toho, že jsme spoustu věci domrvili. Teď je potřeba je zase napravit, a ne před nimi utíkat. Když něco uděláte dobře, můžete z toho mít radost, ale když něco pokazíte, první myšlenkou rozhodně nemůže být to, že z toho utečete," uvedl tehdy druhý nejvyšší muž Sparty Čupr.

Zároveň také zhodnotil sezónu Sparty, přičemž si nebral servítky. "Pokud bych měl hodnotit sezonu jedním slovem, použil bych slovo zmar. Tato sezona je naprosto prachbídná. Vyhráli jsme tituly a dostali se do ligové fáze Ligy mistrů, ale to už je dávno zapomenuto. Není nic staršího než loňský titul. Pokud to někdo cítí jinak, žije v naprosté lži, protože co v tuto chvíli na hřišti předvádíme, je naprosto katastrofální," uvedl konkrétně s tím, že neúspěch spojil s uspokojením několika hráčů a trenérů po ročnících, kdy se Spartě dařilo. "Samozřejmě nechci házet veškerou vinu jen na hráče, do značné míry za to můžeme i my v klubu. Můžu za to já, přistoupil jsem k hráčům bohorovně, bez tlaku jako v minulých sezonách," dodal.

Poté, co v předešlých dvou sezónách Pražané ovládli českou ligu a přidali k tomu i triumf v českém poháru, a to ještě pod vedením dánského stratéga Briana Priskeho, jenž pak odešel do Feyenoordu Rotterdam, a poté, co se jim už pod vedením Larse Friiseho po dlouhých 19 letech konečně podařilo postoupit do hlavní fáze Ligy mistrů, se tak nyní opět nacházejí v marasmu. Lars Friis musel skončit po prohře ve finále poháru s Olomoucí a dočasně ho tak nahradil Luboš Loučka. Nyní se hledá nový stratég a podle všeho se bude opět loví v zahraničních vodách.

"Ti trenéři, se kterými se bavíme, musejí zapadat do herního konceptu podle naší představy. Zároveň musíme pracovat na posilách, obměna kádru musí být výrazná. Není to o tom, jaké budou národnosti, chceme přivést silné osobnosti a hráče, kteří chtějí bojovat za náš klub," řekl Čupr.